Выходные и праздники в январе 2023: будем ли дополнительно отдыхать на Новый год и Рождество
Январь – один из самых любимых украинцами месяцев, ведь он богат праздничными днями и дополнительными выходными.
Будем ли отдыхать дополнительно в начале 2023 года – читайте ниже в материале Styler.
Отдых на Новый год и Рождество
1 января 2023 года в этом году выпадает на воскресенье. Обычно, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.
Однако в этом году из-за военного положения, которое в третий раз продлили на 90 дней с 16 ноября, такой норматив отменен.
То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.
Таким образом выходными днями в январе 2023 станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.
Важнейшие церковные и государственные праздники января 2023 года:
- 1 января – Новый год
- 6 января – Святвечер
- 7 января – Рождество Христово
- 14 января – Старый Новый год
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
- 20 января – День Автономной Республики Крым
- 22 января – День Соборности и Свободы Украины
- 25 января – День студента (Татьянин день)
- 26 января – Всемирный день таможни; День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января – День памяти героев Крут; День работника пожарной охраны
- 31 января – Международный день ювелира
Раньше мы писали, какая погода ждет украинцев в декабре.
Кроме того, читайте, можно ли праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.