Можно ли отмечать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января: ответ церкви

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) в этом году разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова 25 декабря. И часть украинцев даже радостно стала отмечать и все остальные праздники - по Юлианскому календарю. К примеру, 6 декабря по этому календарю был День Святого Николая.

Украинское общество продолжает обсуждать, когда же нужно отмечать Рождество - 25 декабря или же 7 января. Первая дата - со всем христианским миром и по Григорианскому календарю, вторая - по Юлианскому, с некоторыми странами.

Можно ли отмечать Рождество дважды и что об этом думает церковь, рассказали в Vikna.

На самом деле украинцы могут отмечать Рождество дважды - и 25 декабря, и 7 января.

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко считает, что оба дня можно считать праздниками и отмечать Рождество дважды - по Новоюлианскому и Григорианскому календарю. Тем более, что службы в церквях в этом году можно проводить и 25 декабря, и 7 января.

Далеко не все украинцы определились с датой, тем более, что есть влияние общины или семьи. Поэтому, спорить о дате точно не стоит.

"Знайте, лишней молитвы не бывает. Если говорить по-богословски, то мы Рождество отмечаем по каждой Божественной литургии, которую завершаем, то есть 365 раз в год", - отметил митрополит.

Во время Божественной литургии упоминаются Евангельские события, среди которых и Рождество, и Воскресение, и Голгофа, и Вознесение Господа на небеса. Поэтому нет греха в том, когда праздновать Рождество.

Кроме того, священнослужители смогут увидеть точную статистику того, какую дату выбирают украинцы, только после 7 января.