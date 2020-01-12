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Малохмарно та потепління до +6: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 09:00
Малохмарно та потепління до +6: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опадів не прогнозують

Погода в Україні у неділю, 12 січня, буде теплою та малохмарною на більшості території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні температура повітря вдень на більшості території коливатиметься від +1 до +3 градусів, лище подекуди на заході та півдні термометри покажуть до +6 тепла. Вночі прогнозуються заморозки до -3 градусів. У південних областях вночі буде плюсова температура. Опадів сьогодні не прогнозують.

Малохмарно та потепління до +6: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні буде малохмарна та суха погода. Вдень буде прохолодно. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до +2 градусів. Вночі термометри у Києві покажуть до -2 градусів.

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