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Синоптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спеки

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Середа 14 липня 2021 20:50
Синоптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спеки Фото: Прогноз погоди на липень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після аномальної спеки, яка очікується на цьому тижні, зміниться. Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця.

Що буде з погодою в країні до кінця місяця - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з прогнозами Gismeteo, аномальна спека в Україні очікується до кінця цього тижня, а остання декада липня буде з помірними літніми градусами.

На заході з 19-21 липня і до кінця місяця температура знизиться до +21+23 градусів, на інші території більш свіже повітря прийде на 1-2 дні пізніше.

З 24-25 липня температура знову підвищиться, але не до критичних значень - до кінця місяця очікується +26+31. Опадів буде небагато - переважно сухо.

Нижче дивіться прогноз погоди до кінця місяця для Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Одеси.

Синоптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спекиСиноптики дали прогноз до кінця липня, розповівши, чи чекати пекельної спеки

Скрін: Прогноз погоди в Україні до кінця липня (gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що спека в Україні почне спадати вже 20 липня.

В Українському гідрометцентрі вважають, що пік спеки очікується 14-17 липня, але вже з 16-го числа більш свіже повітря почне заходити із Заходу. За прогнозом Gismeteo, 21-22-го числа посвіжіє на сході і півдні країни.

Прогноз на липень від Гідрометцентру говорить, що середня місячна температура передбачається 20-25 градусів, а в Карпатах 16-18 градусів, що близько до кліматичної норми.

"Місячна кількість опадів очікується 34-91 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми", - додали в пресслужбі відомства.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, хто схильний до гострої реакції на перепади погоди, і чи можна полегшити стан при загостреннях.

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