ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Злива в Дніпрі затопив місто: фото і відео страшного потопу

STYLERЖиття    05.10.2019 - 13:28
Злива в Дніпрі затопив місто: фото і відео страшного потопу
Фото: Злива в Дніпрі (соцмережі)

Сильні опади у Дніпрі затопили вулиці та житлові будинки

У Дніпрі 4 жовтня пройшов сильний ливень з грозою, а закінчилася тільки через добу, 5 жовтня. Місцеві жителі публікую в соцмережах фото і відео негоди, а також тих наслідків, які зробили сильні опади.

Вулиці і дороги так сильно затопило дощем, що проїхати по ним виявилося дійсно непросто. Маршрутки буквально пливли по місту, це можна побачити на одному з відео, яке опублікували на YouTube.

У мережі показали, до чого окупанти довели Крим

Відео: Дніпро затопило дощем (YouTube)

"Це з-за того, що замість чищення (і відновлення) ливнtвок ми будуємо апупенные розважальні центри. Полпыли... Зате весело. При будівництві підземні зливні тунелі просто заглушуються. Так як вони нікому з будівельників не потрібні. А вони заважають фундаменту. Запитуйте у архітектора міста, куди поділася інфраструктура. Що? Не у кого... За рік вже третій... Ось і я кажу - весело стало", - написав один з українців під відео, коментуючи подію.

У Запорізькій області внаслідок потужної зливи затопило вулиці міста

Злива затопила не лише вулиці, а й житлові будинки.

Дощ у Дніпрі був не тільки на вулиці

Дощ у Дніпрі був не тільки на вулиці... під'їзд житлового будинку

Опубліковано Дніпро, Україна П'ятниця, 4 жовтня 2019 р.

Незважаючи на те, що дощ припинився рано вранці 5 жовтня, вода з вулиць і доріг нікуди не зникла.

Злива в Дніпрі затопив місто: фото і відео страшного потопу

Фото: Злива в Дніпрі затопила вулиці (соцмережі)

У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника "русского мира" У Дніпрі сталася пожежа на підприємстві
Новини України ФК Дніпро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся