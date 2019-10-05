Злива в Дніпрі затопив місто: фото і відео страшного потопу

Фото: Злива в Дніпрі (соцмережі)

Сильні опади у Дніпрі затопили вулиці та житлові будинки

У Дніпрі 4 жовтня пройшов сильний ливень з грозою, а закінчилася тільки через добу, 5 жовтня. Місцеві жителі публікую в соцмережах фото і відео негоди, а також тих наслідків, які зробили сильні опади.

Вулиці і дороги так сильно затопило дощем, що проїхати по ним виявилося дійсно непросто. Маршрутки буквально пливли по місту, це можна побачити на одному з відео, яке опублікували на YouTube.

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Відео: Дніпро затопило дощем (YouTube)

"Це з-за того, що замість чищення (і відновлення) ливнtвок ми будуємо апупенные розважальні центри. Полпыли... Зате весело. При будівництві підземні зливні тунелі просто заглушуються. Так як вони нікому з будівельників не потрібні. А вони заважають фундаменту. Запитуйте у архітектора міста, куди поділася інфраструктура. Що? Не у кого... За рік вже третій... Ось і я кажу - весело стало", - написав один з українців під відео, коментуючи подію.

У Запорізькій області внаслідок потужної зливи затопило вулиці міста

Злива затопила не лише вулиці, а й житлові будинки.

Дощ у Дніпрі був не тільки на вулиці Дощ у Дніпрі був не тільки на вулиці... під'їзд житлового будинку Опубліковано Дніпро, Україна П'ятниця, 4 жовтня 2019 р.

Незважаючи на те, що дощ припинився рано вранці 5 жовтня, вода з вулиць і доріг нікуди не зникла.

Фото: Злива в Дніпрі затопила вулиці (соцмережі)