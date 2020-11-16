Синоптик рассказал о погоде на День святого Николая (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на святого Николая будет холодной и снежной

На праздник святого Николая в Украине могут быть морозы, а вот Новый год пройдет без снега. Такую точку зрения озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По прогнозам эксперта, 19 декабря температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза. Об этом пишет "Обозреватель".

Горбань прогнозирует два периода похолодания с минусовыми температурами – с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. Во время первого периода температура воздуха будет опускаться до отметки -9…-11 градусов, на протяжении второго – до -10…-13 градусов.

С 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря народный синоптик прогнозирует снег. Если верить прогнозам Леонида Горбаня, то 19 декабря в Украине может быть до -13 градусов мороза, а также не исключается мощный снегопад.

Синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что с первых чисел декабря вероятно похолодание, затем до 10 числа может снова потеплеть. Впрочем, 9-11 декабря вероятна новая порция похолодания.

15 декабря могут прийти плюсовые температуры, но на Николая будет ночной мороз.

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