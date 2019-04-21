Синоптик дала обнадійливий прогноз на передвеликодній тиждень

Погода в Україні 22 квітня буде сонячною на більшості територій, лише подекуди на Заході очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, завтра вдень температура повітря прогріється до +12... +17 градусів.

Також Наталка Діденко дала оптимістичний прогноз на передвеликодній тиждень. За її словами, тепло з понеділка посилюватиметься, буде багато сонця.

У Києві вдень буде малохмарно, сонячно, вдень температура повітря сягне +14... +16 градусів.

Погода в Україні 22 квітня принесе потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також попередили про невеликі дощі в Карпатському регіоні.

За прогнозом синтоптиків найближчої ночі буде доволі прохолодно: на Заході від +3 до +5, в Центрі +2... +4, а на Сході - від 0 до +3 тепла.

Вітер помірний - 5-10 метрів за секунду.

Укргідрометцентр також дав обнадійливий прогноз на передвеликодній тиждень. Буде сухо, за винятком, невеликих дощів подекуди на Заході. А від середи температурні покажчики по Україні становитимуть від +18 до +22 градусів.

Погода в Україні 22 квітня принесе потепління (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.