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Синоптики розповіли про погоду в Україні 22 квітня

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 14:50
Синоптики розповіли про погоду в Україні 22 квітня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура прогріється до +18 градусів

Погода в Україні завтра, 22 квітня, буде теплою та без опадів. Про це повідомили у Facebook Українського гідрометцентру. 

Зазначається, що завтра в Україні без опадів, лише вночі в західних областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Правобережжі вночі +1-6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4 градусів, на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів; температура вдень +13-18 градусів. 

Синоптики розповіли про погоду в Україні 22 квітня

Раніше повідомлялося, що з 21 по 23 квітня у більшості областей України очікуються заморозки. Зокрема, 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в Україні 21 квітня очікується помірний вітер східного і південно-східного напрямку. Температура вночі 1-6 градусів тепла, в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. Вдень температура 11-16 градусів тепла, на Закарпатті - 15-20 градусів.

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