Сыновья Усика показались с золотыми медалями: как выглядят дети боксера (редкие фото)

Дети боксера завоевали "золото"

Так, Усик и его жена Екатерина воспитывают четырех детей. Сначала избранница боксера родила дочь Елизавету, затем на свет появились сыновья Кирилл и Михаил, а в январе 2023 родилась Мария.

Ребята занимаются спортом. Впрочем, они выбрали не бокс. Сыновья Усика - дзюдоисты.

Усик и его сыновья (скриншот)

И 25 мая жена и сам Усик показали фото сделанные на соревнованиях сыновей. Мальчики завоевали золотые медали, а их родители не скрывают, что ими гордятся.

Дети Усика (скриншоты)

Усик фотографировался с сыновьями и их друзьями, а его жена даже снимала бои мальчиков на ковре. Кирилл, старший сын боксера, родившийся в 2013 году, уже очень похож на своего отца.

Семья Усика (скриншоты)

Боксер и его супруга живут в браке с 2009 года. За это время пара успела покорить сердца фанатов, ведь их семья, как отмечают в сети, выглядит счастливой.