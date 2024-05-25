Сини Усика показалися з золотими медалями: як виглядають діти боксера (рідкісні фото)

Діти боксера завоювали "золото"

Так, Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Спочатку обраниця боксера народила доньку Єлизавету, потім на світ з'явилися сини Кирило та Михайло, а у січні 2023 року народилася Марія.

Хлопці займаються спортом. Втім, вони обрали не бокс. Сини Усика - дзюдоїсти.

Усик та його сини (скріншот)

І 25 травня дружина та сам Усик показали фото зі змагань синів. Хлопці завоювали золоті медалі, а їхні батьки не приховують, що ними пишаються.

Діти Усика (скріншоти)

Усик фотографувався з синами та їхніми друзями, а його дружина навіть знімала бої хлопців на килимі. Кирило, старший син боксера, який народився у 2013 році, вже дуже схожий на свого батька.

Родина Усика (скріншоти)

Боксер та його дружина живуть у шлюбі з 2009 року. За цей час пара встигла підкорити серця фанів, адже їхня родина, як зазначають у мережі, виглядає щасливою.