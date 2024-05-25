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Сини Усика показалися з золотими медалями: як виглядають діти боксера (рідкісні фото)

Усик та його дружина виховують двох синів та дві доньки (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Поліна Іваненко

Український боксер Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі показав, що його сини теж можуть похизуватися успіхами у спорті. Його діти завоювали золоті медалі.

Як виглядають сини Усика та чим вони займаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Діти боксера завоювали "золото"

Так, Усик та його дружина Катерина виховують чотирьох дітей. Спочатку обраниця боксера народила доньку Єлизавету, потім на світ з'явилися сини Кирило та Михайло, а у січні 2023 року народилася Марія.

Хлопці займаються спортом. Втім, вони обрали не бокс. Сини Усика - дзюдоїсти. 

Усик та його сини (скріншот)

І 25 травня дружина та сам Усик показали фото зі змагань синів. Хлопці завоювали золоті медалі, а їхні батьки не приховують, що ними пишаються.

Діти Усика (скріншоти)

Усик фотографувався з синами та їхніми друзями, а його дружина навіть знімала бої хлопців на килимі. Кирило, старший син боксера, який народився у 2013 році, вже дуже схожий на свого батька.

Родина Усика (скріншоти)

Боксер та його дружина живуть у шлюбі з 2009 року. За цей час пара встигла підкорити серця фанів, адже їхня родина, як зазначають у мережі, виглядає щасливою.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Ф'юрі прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу з Усиком.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки та Stories Усика та його дружини.

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