Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: "вцілів лише рояль"

Ірина Білик поїхала зі свого будинку в котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району разом з шестирічним сином ще в перший день війни. Потім в її оселю прийшли окупанти. Там вони прожили місяць, після чого повернутися артистка в свій дім вже не змогла. Адже там вцілів лише рояль.

Зірка вперше показала свій дім після того, як там пожили рашисти. Артистка каже, не хотіла довгий час виносити це на загальний огляд. Адже в країні гинуть люди, діти, і втрата майна - це вторинне.

Але коли їй показали, що вони наробили там, співачка була шоковано. Окупанти спаплюжили дім за місяць, поки там жили.

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"Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло..." - поділилася Білик.

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На щастя, стіни вціліли. І перше, що зробить Ірина після перемоги - запросить у свій відновлений дім друзів.

"Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все, що з нами відбувалося і як ми це витримали", - поділилася планами Білик.