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Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: "вцілів лише рояль"

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П'ятниця 27 травня 2022 11:50
Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: "вцілів лише рояль" Фото: Ірина Білик (скріншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ірина Білик поїхала зі свого будинку в котеджному містечку у селі Березівка Бучанського району разом з шестирічним сином ще в перший день війни. Потім в її оселю прийшли окупанти. Там вони прожили місяць, після чого повернутися артистка в свій дім вже не змогла. Адже там вцілів лише рояль.

Про це артистка розповіла в одному з інтерв'ю.

Зірка вперше показала свій дім після того, як там пожили рашисти. Артистка каже, не хотіла довгий час виносити це на загальний огляд. Адже в країні гинуть люди, діти, і втрата майна - це вторинне.

Але коли їй показали, що вони наробили там, співачка була шоковано. Окупанти спаплюжили дім за місяць, поки там жили.

Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: &quot;вцілів лише рояль&quot;Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: &quot;вцілів лише рояль&quot;

Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: &quot;вцілів лише рояль&quot;

Скріншот

"Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже коштовний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло..." - поділилася Білик.

Ірина Білик показала свій дім після того, як там жили окупанти: &quot;вцілів лише рояль&quot;

Скріншот

На щастя, стіни вціліли. І перше, що зробить Ірина після перемоги - запросить у свій відновлений дім друзів.

"Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все, що з нами відбувалося і як ми це витримали", - поділилася планами Білик.

Раніше ми писали, що Ірина Білик поскаржилася, що їй ніде тепер жити.

Також повідомлялося, що співачка прокоментувала мовчання Філіпа Кіркорова, з яким співпрацювала певний час.

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Ірина Білик
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