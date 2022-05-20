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Зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і "підірвав" мережу (відео)

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П'ятниця 20 травня 2022 17:30
Зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і "підірвав" мережу (відео) Колаж РБК-Україна: зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна
Автор: Світлана Мащенко

Зірка X-Фактора Вадим Маркелов оригінально звернувся до Путіна, переспівавши "День победы". 62-річний артист тепер запалює в Tik-Tok висміюючи "орків" і піднімаючи бойовий дух українців.

Дивіться нижче в матеріалі Styler оригінальні відео.

В одній зі своїх авторських пісень Маркелов заспівав:

День победы не придет к тебе, х**ло.
Не дождешься! Не поможет и бабло
Потеряешь на войне ты всех солдат
Много танков, самолетов и гранат

Слава Украине! Путину – пи**ец
Наш Зеленский – наш верховный молодец
Слава воинам! Слава нашим козакам

Перемога! Перемога! Перемога!

Дивіться вибухове відео за посиланням нижче. Через обмеження 18+ потрібно перейти на YouTube-сторінку:

Цікаво, що Вадим Маркелов в Tik-Tok вже обзавівся понад 20 тисячами дописувачів. Під ніком muzhichok_s_gitaroj він викладає масу смішних пісень.

Зірка X-Фактора оригінально звернувся до Путіна і &quot;підірвав&quot; мережу (відео)

Скріншот

А на Х-Факторі в 2017 році він підняв зал і приємно шокував журі свої виконанням хуліганської пісні "За окошком месяц май". Йому сказали чотири "так".

Раніше ми писали, що Земфіра випустила нову пісню-хоррор про Маріуполь.

Також повідомлялося, що Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії.

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