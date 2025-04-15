Сын Коляденко раскрыл детали своей тайной свадьбы и признался, готов ли стать отцом

Музыкант, соучредитель группы Kadnay и основатель творческого союза Phil it Филипп Коляденко впервые поделился подробностями своей свадьбы и рассказал, планирует ли с женой детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на шоу "Смачно та Душевно з Разміком".

Выяснилось, что сын шоумена Дмитрия Коляденко уже три года находится в браке. Церемония бракосочетания была скромной и непубличной - музыкант и его избранница решили разделить этот день только с самыми близкими, заключив брак в ЗАГСе без громкого застолья или гламурного празднования.

"Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем", - рассказал артист.

Любимая музыканта - уроженка Узбекистана и профессиональный парикмахер, которая работает со многими известными артистами. Филипп Коляденко (фото: instagram.com/philipp_kolyadenko)

Как признается Филипп, их пути могли пересечься еще не раз, впрочем настоящее знакомство стало возможным благодаря Дмитрию Монатику, который и стал своеобразным "связным" между будущими влюбленными.

"Жена из Узбекистана. Мы познакомились благодаря Монатику. Она тоже работает на разных проектах, она парикмахер, с разными звездами работает. Мы работали на разных проектах, но никогда не встречались, но благодаря Монатику встретились", - рассказал Коляденко-младший.

Знаменитость говорит, что вместе с женой мечтают о детях, впрочем пока не планируют этого в ближайшем будущем.

Сейчас их заботу и любовь получают любимцы - собаки, которым пара посвящает немало внимания и времени.