"Благодаря экс-жениху": Рамина показала любимого-военного и призналась, как все началось

Блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай рассказала об отношениях с избранником-военнослужащим, которого "прячет" от публики. Она объяснила, почему мало о нем говорит, а также удивила признанием о том, как начала с ним отношения.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Рамина сказала в Stories своей страницы в Instagram .

Как выглядит избранник Рамины

Так, блогерша решила пообщаться с фанами и оставила "окошко" для вопросов. И у нее сразу спросили, почему подписчики не видят фото ее избранника.

В ответ на это Рамина показала любимого-военного, но закрыла его лицо "смайликом". По словам журналистки, она намеренно не публикует его кадры.

"Техника безопасности. Он военный. Когда это будет безопасно для нас обоих, с удовольствием покажу вам наши фото", - пояснила Эсхакзай.

Бойфренд Рамины (скриншот)

Кроме этого, блогерша рассказала, как начались их отношения. Оказалось, за это она может поблагодарить своего бывшего жениха - правозащитника Евгения Пронина.

По словам Рамины, эта история прикольная. Пока что она не раскрывает всех деталей, но впоследствии планирует это рассказать.

"Если без конкретики: я обратила внимание на своего нынешнего парня благодаря своему экс-жениху. Женя посоветовал взять у него интервью", - отметила Рамина.

Рамина рассказала о своем возлюбленным-военном (скриншот)

Напомним, бывший избранник Эсхакзай также нашел новую избранницу. Пронин "засветился" с певицей SKYLERR на ее дне рождении. Пара не пряталась от камер и обнималась, но подтверждать отношения не спешит.

С Раминой Евгений встречался 5 лет, они даже думали о свадьбе. Но в апреле 2023 Пронин и Эсхакзай объявили о разрыве отношений. Сейчас они общаются как друзья.

Рамина и Евгений Пронин (фото: instagram.com/raminalalala)

"Она может звонить и советоваться по поводу контента, потенциальных гостей. Я охотно ей помогаю. Мы постоянно поддерживаем собрания, инициативы, проекты друг друга. У нее есть новые отношения, которые я уважаю. Я рад, что она в лучшем эмоциональном состоянии, чем было раньше. Она изменилась, и я рад, что у нее все хорошо", - говорил Пронин.