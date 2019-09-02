Змусили зняти ганчірку: в Німеччині туристи побили прихильника "ДНР" (відео)

У Німеччині зловили пособника терористів (Колаж РБК-Україна)

Чоловік розгулював по вулиці в футболці з літерами "ДНР"

У Німеччині туристи зловили прихильника терористів, який розгулював у футболці з написом: "ДНР". Відео події опублікували в співтоваристві "ХС Харків".

Інцидент стався в місті Ульм в Німеччині. Перехожі помітили у приміщенні магазину Penny адепта "руського миру" - чоловіка у футболці з прапором "ДНР".

Люди зателефонували в поліцію і попросили копів прибути у зазначене місце, але місцеві поліцейські відмовилися і запропонували небайдужим громадянам приїхати в поліцейський відділок і написати заяву.

Одержавши відмову, перехожі підійшли до прихильника терористів самостійно. Вони з'ясували, що любитель "ДНР" родом з Боснії. Після цього вони змусили його зняти футболку і навіть спробували її відібрати.

"Вийшли з магазину і намагалися викликати поліцію. Поліція спрацювала приблизно, як у нас: приїжджайте в ділянку і напишіть заяву. Як вони сказали, він громадянин Боснії і випали на мороз. Ну як на мороз, змусили зняти цю ганчірку, я намагався відібрати, а воно при першій же можливості швидко втекти", - так описав ситуацію очевидець розборок з аматором "ДНР".

Громадянин Боснії покинув місце інциденту, однак він зняв футболку, і щоб уникнути подальших конфліктів – намотав її собі на руку.

У коментарях користувачі зазначили, що швидше за все розборки з адептом терористів влаштували українці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український прокурор виявився любителем "руського миру".

А також розповідали про те, що у Львові спіймали вандала, який малював радянську символіку на пам'ятниках і статуях.