Символ єдності: Зеленський показав відео зі Станиці Луганської та спантеличив українців

Володимир Зеленський розповів про зведений міст в Станиці Луганській
Володимир Зеленський прокоментував нинішню ситуацію в Станиці Луганській на Донбасі після відкриття відновленого пішохідного мосту. Президент України зазначив, що він став символом єдності країни, а не тільки переправою.
Глава держави опублікував 24 листопада у своєму Facebook відеоролик, який демонструє зміни з моменту відвідування міста 7 липня після відводу військ та обіцянки місцевим жителям побудувати міст - до нинішнього моменту.
Володимир Зеленський показав, як побудували міст в Станиці Луганській (Фото: скріншот)
Офіційна церемонія відкриття пішохідного мосту відбулася 20 листопада, але для того, щоб він повністю запрацював, потрібно було ще два-три дні.
Тимчасовий обхідний міст зносити не будуть.
"Ми справді робимо!" - йдеться у підписі до відео.
Відео: Володимир Зеленський показав, як побудували міст в Станиці Луганській
Зазначимо, що після відкриття 23 листопада на одній із сторін мосту бойовики показували журналістам зведену конструкцію. Також були встановлені "прапори" членів терористичної організації, які Зеленський вимагав зняти.
Бойовики розвісили триколори на зведеному мосту в Станиці Луганській (Фото: facebook.com)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ролик - звучать як вітальні коментарі, так і обурені через розвішування окупантами триколорів на частині мосту, а також відведення військ не в бік кордону, а вглиб країни.
Зеленський показав відео, як побудували міст в Станиці Луганській (Скрін коментарів: facebook.com/zelenskiy95)