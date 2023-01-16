Понимают весь ужас: в Днепре собаки помогают искать людей под завалами (фото)
Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Днепре. В результате многие люди оказались под завалами. Поисками людей занимаются специально обученные собаки.
Фото опубликовал украинский общественный деятель, предприниматель, основатель гуманистического движения "UAnimals" Александр Тодорчук в Facebook.
Как животные ищут людей под завалами
Тодорчук призвал посмотреть фотографии тем людям, которые считают неуместным спасение животных в опасных условиях. В частности, именно собаки сейчас помогают находить людей, пострадавших в результате атаки РФ.
"Напомните о них каждому, кто отказывается пускать животных в бомбоубежище. Каждому, кто отказывает в аренде людям с животными. Каждому, кто считает, что спасение животных не ко времени. Возможно, именно животные когда-нибудь спасут вашу жизнь", - написал Тодорчук.
В Днепре собаки помогают искать людей под завалами (facebook.com/sashatodorchuk)
В комментариях украинцы поражены увиденного и как собаки могут помочь спасти человеческую жизнь:
- Песик понимает весь этот ужас и боль, что это совсем не тренировка;
- А глаза какие человеческие. Сколько боли у них;
- Животные столь многое нам отдают, а люди то не ценят, часто жестоко обращаются с ними.
- Даже не думала, что корги используются в таких спасательных экспедициях;
- Собаки спасают людей и мы должны быть им за это благодарны.
Недавно мы сообщали, что в Днепре погибли супруги из Никополя. Во время удара их дети ждали родителей возле дома.
Также мы писали, что погиб известный тренер по боксу. Показали фото кухни тренера до и по прилета ракеты.