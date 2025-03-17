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Не "сільодка"! Как правильно называть эту рыбу на украинском и при чем здесь козаки

Понедельник 17 марта 2025 08:00
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Не "сільодка"! Как правильно называть эту рыбу на украинском и при чем здесь козаки Как правильно на украинском называть "сільодку" и при чем тут козаки (фото: freepk.com)
Автор: Анна Шиканова

"Оселедець" - это не просто рыба, но и еще часть украинской культуры. Ее название имеет интересное происхождение, связанное с запорожскими козаками. Узнайте, как правильно говорить это слово и откуда оно появилось.

Как правильно на украинском будет "сільодка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Академический толковый словарь украинского языка.

В украинском языке слово "сільодка" не является нормативным, ведь правильное название этой рыбы - "оселедець". Это морская промысловая рыба, которую традиционно употребляют в засоленном или копченом виде.

А слово "сільодка", - это суржик, калька с русского языка. И это слово почему-то до сих пор используют в Украине.

Примеры использования слова:

"На столі парувала картопля, блискотів политий олією оселедець" (М. Руденко, "Вітер", 1958).

"Панькався зо мною тесть, як кіт з оселедцем" (М. Кропивницький, II, 1958).

"Погано у нас, Тамаро. Як оселедців напхали. Тут (у камері) для шістьох місця мало, а нас тут шістнадцять" (А. Хижняк, "Тамара", 1959).

Однако "оселедець" - это не только рыба, но и особый элемент казацкого стиля. Именно так называли длинную прядь волос на бритой голове, которую носили запорожские казаки.

Почему такое название? Очевидно, потому, что прядь волос свисала и шевелилась, напоминая движение живой рыбы.

Примеры употребления:

"Корж зупинився на паперті, заправив за ліве вухо чорний, як дьоготь, оселедець" (З. Тулуб, "Людолови", 1957).

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