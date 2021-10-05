Сильний вітер і заморозки: де в Україні погіршиться погода

Крім того, через небезпечні метеорологічні явища через посилення вітру в більшості західних областей і в південно-східній частині - пориви до 20 метрів на секунду - був оголошений І рівень небезпеки ("жовтий").

Заморозки 0-5 градусів на поверхні грунту, місцями й у повітрі, прогнозуються вночі 6 жовтня практично скрізь, крім Закарпатської області та південних регіонів.

В цілому по країні опади не очікуються.

Температура повітря 6 жовтня в денний час в середньому складе близько +10... +15 градусів, тепліше буде на Закарпатті та на півдні України, де стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів.

Вночі в Україні буде близько + 4 градусів, на поверхні ґрунту заморозки, і тільки на Закарпатті, а також у південній частині стану - до +6... +8 градусів.

Карта погоди в Україні 6 жовтня (фото: facebook.com/UkrHMC)