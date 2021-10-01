Синоптики розповіли, чи чекати в жовтні раннього снігу і морозів

Погода в Україні в жовтні 2021 може піднести неприємні сюрпризи у вигляді раннього снігу і морозів. Синоптики прогнозують температурні гойдалки в середині осені, але ясні і теплі дні ще будуть.

Що буде з погодою протягом наступного місяця - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно з прогнозами Вазіри Мартазинової, завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, в жовтні нас чекає нестабільна температура, ймовірні заморозки і перший сніг.

Народний синоптик Леонід Горбань, прогнозує, що в перші дні жовтня буде прохолодно, а ось 4-5 числа можливі холодні дощі.

Кінець першої декади місяця порадує потеплінням, а до середини місяця і зовсім потеплішає до +20, буде суха і сонячна погода. Найтеплішою буде погода на Покрови, 14 жовтня.

Але вже через пару днів нас чекає похолодання до +6+8 градусів, вірогідні холодні дощі. А в 20-х числах місяця можливі нічні морози в північних і східних областях.

З 25 жовтня настане глибока осінь, прогнозує Горбань, вночі очікуються морози до -7 градусів. В кінці місяця трохи потеплішає, до +8+10, але зовсім ненадовго.

Заступник Директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко дає більш оптимістичний прогноз. За його словами зараз в жовтні погода тепліша, ніж 30 років тому, і цей рік не стане винятком.

"Приблизно на тиждень вперед змістилася дата переходу середньодобової температури нижче восьми градусів тепла, коли починається опалювальний сезон", - розповідає він.

При цьому експерт не виключає ймовірність заморозків в першій половині жовтня, а в другій половині це і так явище звичайне. Сніг вірогідний у жовтні в Карпатах, а також на півночі, сході, місцями в центрі.

В Укргідрометцентрі також уточнили, що середня місячна температура передбачається 7-12 градусів, а в Карпатах близько 6-7, що близько до кліматичної норми.

"Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми", - додали в гідрометцентрі.

Нічні морози нас вже чекають в перші дні жовтня

"Вночі 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунті і місцями в повітрі 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - попередили синоптики.