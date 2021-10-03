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В Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа дата

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Неділя 03 жовтня 2021 20:30
В Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа дата Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе сильний холод і зливи
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону, який витіснить сонячні і помірно теплі дні. Замість цього прийде похолодання, місцями з дощами і навіть сильними зливами.

Якою буде синоптична ситуація в країні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

За даними ресурсу Gismeteo, атмосферний фронт зайде в країну на наступних вихідних, поки ж погода буде ясною і сонячною. Температура від +11 до +18, найтепліше на заході, а на сході і півночі прохолодніше.

А ось 8-10 вересня очікуються опади. Градуси знизяться на півночі до +7+13 вдень, опади вірогідні майже всій країні, особливо в південних областях.

Дивіться нижче прогноз для Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

В Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа датаВ Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа датаВ Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа датаВ Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа датаВ Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа дата

Скрін: Прогноз погоди в Україні на (gismeteo.ua)

Поки ж нас чекають нічні морози

В Українському гідрометцентрі попередили, що в найближчі кілька днів можливі заморозки до -5 градусів.

"Вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і крайнього півдня, 5-6 жовтня в північних, центральних, 6 жовтня і в східних і більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту, 4 жовтня місцями в повітрі 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди на завтра

Понеділок, 4 жовтня очікується ясним, сонячним, опади малоймовірні.

Вдень температура буде від +13 до +18 на заході (тепліше у Львівській області, +18+20 і на Закарпатті, +19+21). На півночі, сході і в центрі +11+16, на півдні +14+17 градусів.

В Україну йде сильне похолодання зі зливами: названа дата

Скрін: Погода в Україні 4 жовтня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли також, що буде з погодою в Україні в жовтні 2021.

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