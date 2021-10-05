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Сильный ветер и заморозки: где в Украине ухудшится погода

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в среду, 6 октября, сохранится комфортная и солнечная благодаря антициклону, однако значительно усилится ветер, а в ночное время ожидаются заморозки на большей части территории страны.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Кроме того, ввиду опасных метеорологических явлений из-за усиления ветра в большинстве западных областей и в юго-восточной части - порывы до 20 метров в секунду - был объявлен І уровень опасности ("желтый").

Заморозки 0-5 градусов на поверхности почвы, местами и в воздухе, прогнозируются ночью 6 октября практически везде, кроме Закарпатской области и южных регионов.

В целом по стране осадки не ожидаются.

Температура воздуха 6 октября в дневное время в среднем составит около +10... +15 градусов, теплее будет на Закарпатье и на юге Украины, где столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Ночью в Украине будет около +4 градусов, на поверхности почвы заморозки, и только на Закарпатье, а также в южной части станы - до +6... +8 градусов.

Карта погоды в Украине 6 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)

Ранее сообщалось о том, что в скорости в Украину придет сильное похолодание с ливнями.

Напомним, перед этим синоптики рассказали, что будет с погодой в Украине в октябре.

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