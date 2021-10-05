Сильный ветер и заморозки: где в Украине ухудшится погода

Кроме того, ввиду опасных метеорологических явлений из-за усиления ветра в большинстве западных областей и в юго-восточной части - порывы до 20 метров в секунду - был объявлен І уровень опасности ("желтый").

Заморозки 0-5 градусов на поверхности почвы, местами и в воздухе, прогнозируются ночью 6 октября практически везде, кроме Закарпатской области и южных регионов.

В целом по стране осадки не ожидаются.

Температура воздуха 6 октября в дневное время в среднем составит около +10... +15 градусов, теплее будет на Закарпатье и на юге Украины, где столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Ночью в Украине будет около +4 градусов, на поверхности почвы заморозки, и только на Закарпатье, а также в южной части станы - до +6... +8 градусов.

Карта погоды в Украине 6 октября (фото: facebook.com/UkrHMC)