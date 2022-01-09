Сильний сніг з дощами та ожеледь: де в Україні зіпсується погода

Погода в Україні в неділю, 9 січня, обіцяє рясні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також дощів на більшій частині території країни. Температура повітря особливо знижуватися не буде.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook .

Власникам авто варто готуватися до ожеледі й ожеледиці на дорогах через налипання мокрого снігу.

Снігопади пройдуть у західних, північних та центральних регіонах, а місцями також йтиме мокрий сніг.

У центральних областях України прогнозується сніг, що переходить у дощ. Експерт також закликала враховувати, що опади можуть бути вельми сильними - зокрема, в Києві.

При цьому в південних і східних регіонах країни в цей вихідний день буде переважно сухо, хіба що "максимум подекуди незначні опади".

Стовпчики термометрів у неділю в нічний час в більшості областей будуть показувати близько -6... -2 градусів.

Вдень температура повітря в середньому по Україні очікується від -3 до +2 градусів, а от у південних областях буде тепліше: близько +3... +8 градусів.

У Києві вночі прогнозується від -4 до -2 градусів, вдень -1... 0 градусів.

Діденко попередила жителів столиці не тільки про велику кількість опадів, але і "кашу" та ожеледицю на дорогах і тротуарах.

Також вона зазначила, що в Україну йдуть суттєві морози, які очікуються в першій половині наступного тижня.