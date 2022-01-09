Сильный снег с дождями и гололед: где в Украине испортится погода
Погода в Украине в воскресенье, 9 января, обещает обильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождей на большей части территории страны. Температура воздуха особо снижаться не будет.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.
Владельцам авто стоит готовиться к гололеду и гололедице на дорогах из-за налипания мокрого снега.
Снегопады пройдут в западных, северных и центральных регионах, а местами также будет идти мокрый снег.
В центральных областях Украины прогнозируется снег, переходящий в дождь. Эксперт также призвала учитывать, что осадки могут быть весьма сильными - в частности, в Киеве.
При этом в южных и восточных регионах страны в этот выходной день будет преимущественно сухо, разве что "максимум кое-где незначительные осадки".
Столбики термометров в воскресенье в ночное время в большинстве областей будут показывать около -6... -2 градусов.
Днем температура воздуха в среднем по Украине ожидается от -3 до +2 градусов, а вот в южных областях будет теплее: около +3... +8 градусов.
В Киеве ночью прогнозируется от -4 до -2 градусов, днем -1... 0 градусов.
Диденко предупредила жителей столицы не только об обилии осадков, но и "каше" и гололедице на дорогах и тротуарах.
Также она отметила, что в Украину идут существенные морозы, которые ожидаются в первой половине следующей недели.
Ранее мы писали, что синоптики Укргидрометцентра назвали дату возвращения в Украину сильных морозов.
Между тем, пока январь еще "ласковый", в Одессе успели распуститься подснежники, и появилось фото такой цветущей аномалии.