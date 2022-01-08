В Україні знову вдарять морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні найближчими днями готує опади у вигляді снігопадів і снігу з дощем, а також значне похолодання, а в першій половині наступного тижня очікуються морози до -12 градусів у денний час.

Ці вихідні, 8 та 9 січня, будуть ще відносно теплими, як для другого місяця зими.

Стовпчики термометрів вдень будуть варіюватися між -2 і +4 градусів в середньому по Україні (холодніше буде в східних регіонах, а тепліше - традиційно - в південних). У нічний час в суботу температура повітря складе -9... -7 градусів у західних та східних областях, -7... -5 градусів в північних і центральних, -5... -1 градус в південних і в Криму. А в неділю буде тепліше на пару градусів.

8 січня несильний сніг пройде в західному регіоні, а в Одеській області прогнозується дощ.

Карта погоди в Україні 8 січня (фото: meteo.gov.ua)

9 січня ситуація зміниться - опади накриють північні, центральні та південні регіони і місцями східні.

Карта погоди в Україні 9 січня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 10 січня, опади у вигляді снігу та дощів очікуються в Україні повсюдно. У західних регіонах снігопади будуть значні. У перший день тижня температура повітря ще залишиться умовно теплою, при цьому в південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +6... +7 градусів, а в Криму взагалі до +11 градусів.

Карта погоди в Україні 10 січня (фото: meteo.gov.ua)

Вже у вівторок, 11 січня, буде холодніше. На півночі України очікується вдень -8... -5 градусів, у більшості інших регіонів буде близько -4... -1 градус, а на півдні країни залишаться "плюси". Опади прогнозуються незначні у східних та південних областях, буде похмура погода.

Карта погоди в Україні 11 січня (фото: meteo.gov.ua)

А вже в середу, 12 січня, вдарять морози. У східних і північно-східних регіонах очікується -12... -9 градусів вдень. У північних, центральних і західних областях -8... -5 градусів (на Закарпатті трохи вище - близько -4... -2 градусів). На півдні України буде -4... -1 градус. Ситуація з опадами буде аналогічна.

Карта погоди в Україні 12 січня (фото: meteo.gov.ua)