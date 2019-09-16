Сильні дощі та різке похолодання: які області накриє негодою

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, очікується несприятлива майже у всіх областях країни. У кількох регіонах різко знизиться температура повітря і пройдуть дощі.

Погода на сході України очікується похмура в більшості регіонів пройдуть короткочасні та помірні дощі. Сухо буде тільки в Харківській області. Нічна температура повітря складе +8 +12 градусів, удень повітря прогріється до +18 +21 градуса.

На півдні синоптики прогнозують посилення вітру до 7-12 м/с, короткочасні дощі та похолодання. Вночі від +13 до +17 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

На півночі очікується суха погода, опади не прогнозуються, хмарно. Нічна температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів, денна від +16 до +18 градусів.

Західні області накриє дощами, місцями сильними. Синоптики прогнозують посилення вітру до 7-12 м/с. Суха погода збережеться тільки в Рівненській, Луцькій та Житомирській областях. Вночі від +7 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +15 +18 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря опуститься до +10 +12 градусів. Вдень очікується всього +17 +19 градусів.

У Києві 17 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Вночі від +9 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +16 +18 градусів.

Погода в Україні 17 вересня

Як попередила синоптик Наталка Діденко, в столиці очікується погіршення погодних умов у середу, 18 вересня.

"Кияни! З найближчої перспективи найвірогідніша какабека випаде на середу, 18 вересня. Дощ, сильний західний вітер, похолодання до +12 градусів. Дощ – сильніше вранці, вдень ослабне і припиниться", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про шквальний вітер і зливи – названі регіони.

А також розповідали про те, що у Карпатах різко похолодало – у регіоні зафіксовано зниження температури до +3 градусів.