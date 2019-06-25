Сильне похолодання та грозові дощі: синоптик налякала прогнозом погоди

Погода в Україні цього тижня принесе різку зміну температури
Погода в Україні в середу, 26 червня, все ще буде доволі спекотною, однак температура дещо знизиться, а до кінця тижня очікується сильне похолодання. Проце повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
До слова, раніше синоптик розповіла, коли українцям варто очікувати зниження спеки, давши прогноз на тиждень.
Так, за словами Діденко, завтра очікується +25... +30 градусів, на Сході та Півдні все ще буде спекотно - від +30 до +34 градусів. Тим не менш, позначок +37 цього місяця вже не буде, - пише синоптик.
До того ж, порівняно з шаленою спекою в Європі, в Україні завтра буде досить комфортно.
За прогнозом синоптика, дощі завтра не передбачаються.
Погода в Україні 26 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)
У Києві в середу буде сонячно в тепло, невелика хмарність, опади не передбачаються. Повітря прогріється до +27... +29 градусів.
А вже у четвер в Україну увірветься холодний атмосферний фронт, який принесе на Захід та Північ грозові дощі.
Починаючи з п'ятниці, Дня Конституції, в Україні очікується сильне похолодання. Температура повітря становитиме +18... +23 градуси. Така погода триватиме до кінця червня.
Погода в Україні 26 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)
Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.
А також інформували про те, що ураган під Херсоном розніс на друзки ціле село. В місцевій церкві сильним вітром навіть зігнуло хрест на куполі будівлі.