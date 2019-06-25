Сильное похолодание и грозовые дожди: синоптик напугала прогнозом погоды

Погода в Украине в среду, 26 июня, все еще будет довольно жаркой, однако температура несколько снизится, а к концу недели ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик рассказала, когда украинцам стоит ожидать снижения жары, дав прогноз на неделю.

Так, по словам Диденко, завтра ожидается +25... +30 градусов, на Востоке и Юге все еще будет жарко - от +30 до +34 градусов. Тем не менее, отметок +37 в этом месяце уже не будет, - пишет синоптик.

К тому же, по сравнению с безумной жарой в Европе, в Украине завтра будет достаточно комфортно.

По прогнозу синоптика, дожди завтра не предусматриваются.

Погода в Украине 26 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду будет солнечно в тепло, небольшая облачность, осадки не предвидятся. Воздух прогреется до +27... +29 градусов.

А уже в четверг в Украину ворвется холодный атмосферный фронт, который принесет на Запад и Север грозовые дожди.

Начиная с пятницы, Дня Конституции, в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха составит +18... +23 градуса. Такая погода продлится до конца июня.

Погода в Украине 26 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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