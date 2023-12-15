"Сильно любим". Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото

15 декабря украинский футболист Александр Зинченко отмечает день рождения. Ему исполнилось 27 лет. Жена спортсмена, журналистка Влада Седан, трогательно поздравила любимого и показала нежные семейные фотографии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы лондонского Арсенала и сборной Украины.
Жена футболиста опубликовала в соцсетях фото, на которых они с мужем позируют с двумя дочерьми на руках: двухлетней Евой и четырехмесячной Леей.
"С днем рождения, Саша. Мы с девочками тебя сильно любим", - написала она.
Александр Зинченко и Влада Седан с дочерьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Пользователи засыпали звездную семью комплиментами и написали много трогательных слов.
Александр Зинченко с 4-месячной дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Напомним, сейчас семья Александра Зинченко живет в Великобритании.
Футболист с первых дней вторжения ВС РФ в Украину активно поддерживает свою страну и дает интервью, рассказывая о происходящем.
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