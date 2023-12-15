"Сильно любим". Жена Зинченко трогательно поздравила его с 27-летием: нежные семейные фото

Александр Зинченко отмечает 27-летие

Жена футболиста опубликовала в соцсетях фото, на которых они с мужем позируют с двумя дочерьми на руках: двухлетней Евой и четырехмесячной Леей.

"С днем рождения, Саша. Мы с девочками тебя сильно любим", - написала она.

Александр Зинченко и Влада Седан с дочерьми (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Поклонники поздравляют своего кумира

Пользователи засыпали звездную семью комплиментами и написали много трогательных слов.

Александр Зинченко с 4-месячной дочерью (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дуже кльові! Вітаємо

Дуже дуже гарні,так комфортно виглядаєте

Яка гарна сімʼя

З днtм народження, найкращий лівий захисних світу

Ви молодці! Люблю вас,поважаю! Бажаю вам успіхів та всього лише найкращого

Напомним, сейчас семья Александра Зинченко живет в Великобритании.

Футболист с первых дней вторжения ВС РФ в Украину активно поддерживает свою страну и дает интервью, рассказывая о происходящем.