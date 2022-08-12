Медовий Спас 14 серпня: як правильно відзначити свято і що посвятити в церкві
Перший Медовий Спас, або як його ще називають Спас на воді чи Маковія, ми відзначимо 14 серпня. Свято має дуже багато цікавих українських звичаїв та обрядів.
Що не можна робити в цей день, традиції, що треба освятити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Церковна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Друга назва - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.
В цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. За важливістю він прирівнюється до Великого: варто відмовитись від скоромної їжі, тобто м'ясних і молочних продуктів.
Традиції свята, що треба встигнути напередодні
До свята бджолярі збирають мед, стільники і 14-го числа несуть їх до церкви для освячення.
Також потрібно обов'язково поприбирати в будинку, випрати, так як 14 серпня працювати не можна.
На Медовий Спас заведено пекти медові пряники, коржі. У них варто додавати мак, який якраз дозріває до цього часу.
Мед - головний символ свята (фото: pixabay)
Що треба освятити на Маковія
У цей день святять воду, мед і мак, овочі та фрукти з нового врожаю. Вважається, що мед в цей день стає цілющим.
Також святять спеціальні букети, в які обов'язково вплітають дозрілі коробочки маку, квіти, м'яту, інші рослини. Після чого такі букети стають оберегами в будинку на цілий рік. Торішній букет не можна викидати, його треба спалити.
Як зібрати букет для освячення
За традицією букет має складатися з 17 трав. Що саме може бути в ньому?
- Калина - символ дівочої краси, любові, ніжності.
- Соняшник - символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.
- Рута, календула, чорнобривці - символ здоров’я.
- Материнка - щоб "роду не було переводу".
- Колоски вівса - для гарного врожаю, великого достатку.
- М'ята - символ душевного спокою та умиротворення, довіри.
- Ласкавець - згода в родині, означає ласку.
- Тирлич - щоб у дівчини було багато кавалерів.
- Буркун - до примирення, взаєморозуміння в сім’ї.
- Макові голівки - символ родючості.
- Гілочки полину - символ примирення.
- Волошки - символізують святість, душевну чистоту, скромність і привітність.
- Любисток - символ любові, злагоди.
- Цикорій - символ скромності та помірності.
- Деревій - означає нескореність і силу.
- Будячок - має захисну силу, уберігає родину від скандалів.
- Жоржина - означає успіх та всепереможна силу життя.
В букет додають і дари природи: насаджені на палички яблука, груші, сливи. Або ж несуть ці фрукти освячувати у кошику, який доповнюють свічками, пахучою зеленню, адже жива зелень символізує радість і віру у безсмертне життя.
Варіант букету на Маковія (фото: instagram/tvorcha_maysternya_olgintina)
Що не можна робити на Маковія
- Працювати, займатися домашніми справами (шити, прибирати, прати).
- Сваритися і бажати іншим зла.
- Влаштовувати шумні застілля, голосно говорити, лаятися.
- Вживати заборонену в Успенський піст їжу, алкоголь.
Раніше ми писали, як приготувати спалений медівник, ламанці-шулики та вареники з маком.
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