Сильная молитва за маму, которую нужно прочесть 14 мая

14 мая в Украине отмечают День матери. В этот день принято доставлять разные удовольствия своим мамам. Кроме того, желающие могут прочесть молитвы за благополучие и счастье.

Какие молитвы можно прочесть на День матери - читайте в материале Styler ниже.

Текст молитвы о маме на 14 мая

"Отец наш Небесный, во Имя Господа нашего Иисуса Христа молитва моя о здоровье матери родной. Приди и помоги, яви чудо исцеления! Я верую в обетование, данное нам, верующим в Тебя. Ранами твоими мы исцелились, и ты понес наши немощи и болезни на крест. И да будет по вере нашей! Господи, мы все в Твоих руках, мы уповаем на милость Твою безграничную. Аминь".

14 мая 2023 года в Украине отмечают День матери (фото: Freepik)

Что известно о Дне матери в Украине

День матери - это переходный праздник, который отмечают каждое второе воскресенье мая. В этом году он выпадает на воскресенье 14 мая.

Особых традиций в этот день пока нет, ведь праздник начал набирать популярность не так давно. Однако в Украине принято делать мамам подарки, проводить с ними время и говорить приятные слова.

Каждая семья начинает свои традиции празднования. Вот несколько идей для вас: