Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

Что такое магнитная буря

На Солнце происходят регулярные вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые быстро распространяются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури различают по уровням и мощности - по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие колебания, которые проходят почти незаметно для жителей Земли.

Все магнитные бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.

Также такие бури могут нарушать работу источников связи: сотовых вышек, спутников, радиочастот, GPRS. При магнитных бурях К-индекса 7 или 8 - могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 5 накроет Землю в среду, 20 марта. Эта буря будет затяжной и продлится два дня - 20 и 21 марта. Только 22 марта магнитосфера станет спокойной.

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Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований ученых, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни фиксируется больше обращений к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

Мигрень, бессонница

Туман в голове, головокружение

Снижение концентрации

Проблемы со сном ночью, повышенная сонливость днем

Общая слабость, быстрая утомляемость

Повышенная тревожность, агрессия

Обострение хронических болезней

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь свое здоровье в дни магнитных бурь

Обычно людям, которые реагируют на магнитные бури, врачи дают общие рекомендации. Четкое выполнение этих рекомендаций позволит пройти дни магнитных бурь без особых последствий.