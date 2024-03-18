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Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни

Сильная магнитная буря накроет Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накроет нашу планету уже в ближайшие дни. По данным специалистов, эта буря достигнет уровня К-индекса 5, и она будет затяжной - на два дня.

Когда Землю накроет магнитная буря и как от нее можно защититься, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце происходят регулярные вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые быстро распространяются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури различают по уровням и мощности - по К-индексам. От К-индекса 1 до К-индекса 4 - это небольшие колебания, которые проходят почти незаметно для жителей Земли.

Все магнитные бури свыше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Они могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать ухудшение самочувствия.

Также такие бури могут нарушать работу источников связи: сотовых вышек, спутников, радиочастот, GPRS. При магнитных бурях К-индекса 7 или 8 - могут наблюдаться полярные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня К-индекса 5 накроет Землю в среду, 20 марта. Эта буря будет затяжной и продлится два дня - 20 и 21 марта. Только 22 марта магнитосфера станет спокойной.

Скриншот

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований ученых, которые подтверждают взаимосвязь между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей. В такие дни фиксируется больше обращений к медикам, особенно к кардиологам.

Частые жалобы:

  • Мигрень, бессонница
  • Туман в голове, головокружение
  • Снижение концентрации
  • Проблемы со сном ночью, повышенная сонливость днем
  • Общая слабость, быстрая утомляемость
  • Повышенная тревожность, агрессия
  • Обострение хронических болезней

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как уберечь свое здоровье в дни магнитных бурь

Обычно людям, которые реагируют на магнитные бури, врачи дают общие рекомендации. Четкое выполнение этих рекомендаций позволит пройти дни магнитных бурь без особых последствий.

  • Нужно соблюдать нормальный режим дня
  • Полноценно высыпаться
  • Придерживаться режима питания
  • Пить достаточно воды
  • Следить за состоянием здоровья
  • Снизить физические нагрузки
  • Ограничить тяжелую и вредную пищу
  • Отказаться от алкоголя и сигарет
  • Совершать прогулки на свежем воздухе
  • Проветривать помещения
  • Заниматься более спокойными делами
  • Выбирать щадящие режимы в спорте
  • Больше отдыхать
  • При необходимости - обращаться к врачам

 

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