UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями

Сильна магнітна буря накриє Землю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря червоного рівня накриє нашу планету вже найближчими днями. За даними фахівців, ця буря досягне рівня К-індексу 5, і вона буде затяжною – на два дні.

Коли Землю накриє магнітна буря і як від неї можна захиститися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці відбуваються регулярні спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які швидко поширюються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Коли досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Магнітні бурі розрізняють за рівнями та потужністю - за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це невеликі коливання, які проходять майже непомітно для мешканців Землі.

Всі магнітні бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття.

Також такі бурі можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникових вишок, супутників, радіочастот, GPRS. При магнітних бурях К-індексу 7 або 8 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 5 накриє Землю у середу, 20 березня. Ця буря буде затяжною і триватиме два дні – 20 та 21 березня. Лише 22 березня магнітосфера стане спокійною.

Скріншот

Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень вчених, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні фіксується більше звернень до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

  • Мігрень, безсоння
  • Туман у голові, запаморочення
  • Зниження концентрації
  • Проблеми зі сном уночі, підвищена сонливість вдень
  • Загальна слабкість, швидка стомлюваність
  • Підвищена тривожність, агресія
  • Загострення хронічних хвороб

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти своє здоров'я в дні магнітних бур

Зазвичай людям, які реагують на магнітні бурі, лікарі надають загальні рекомендації. Чітке виконання цих рекомендацій дозволить пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.

  • Потрібно дотримуватися нормального режиму дня
  • Повноцінно висипатися
  • Дотримуватись режиму живлення
  • Пити достатньо води
  • Слідкувати за станом здоров'я
  • Зменшити фізичні навантаження
  • Обмежити важку та шкідливу їжу
  • Відмовитися від алкоголю та цигарок
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі
  • Провітрювати приміщення
  • Займатися спокійнішими справами
  • Вибирати щадні режими у спорті
  • Більше відпочивати
  • При необхідності – звертатися до лікарів

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Магнітна буряГоловний біль