Сильна магнітна буря накриє Землю найближчими днями

Що таке магнітна буря

На Сонці відбуваються регулярні спалахи та вибухи, що призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок - протонів та електронів, які швидко поширюються у різні боки, у тому числі й у бік Землі.

Коли досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Магнітні бурі розрізняють за рівнями та потужністю - за К-індексами. Від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це невеликі коливання, які проходять майже непомітно для мешканців Землі.

Всі магнітні бурі понад К-індексом 5 - це бурі червоного рівня. Вони можуть впливати на життєдіяльність людини та викликати погіршення самопочуття.

Також такі бурі можуть порушувати роботу джерел зв'язку: стільникових вишок, супутників, радіочастот, GPRS. При магнітних бурях К-індексу 7 або 8 можуть спостерігатися полярні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня К-індексу 5 накриє Землю у середу, 20 березня. Ця буря буде затяжною і триватиме два дні – 20 та 21 березня. Лише 22 березня магнітосфера стане спокійною.

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Як магнітна буря впливає на людину

Існує чимало досліджень вчених, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у багатьох людей. У такі дні фіксується більше звернень до медиків, особливо до кардіологів.

Часті скарги:

Мігрень, безсоння

Туман у голові, запаморочення

Зниження концентрації

Проблеми зі сном уночі, підвищена сонливість вдень

Загальна слабкість, швидка стомлюваність

Підвищена тривожність, агресія

Загострення хронічних хвороб

Найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, що в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти своє здоров'я в дні магнітних бур

Зазвичай людям, які реагують на магнітні бурі, лікарі надають загальні рекомендації. Чітке виконання цих рекомендацій дозволить пройти дні магнітних бур без особливих наслідків.