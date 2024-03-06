Почему по утрам нужно пить теплую воду: медики назвали 7 причин

Многие люди держат возле кровати стакан с водой и стараются по утрам пить из него в первую очередь. Однако такая вода холодная, а эксперты утверждают, что именно теплая вода по утрам особенно полезна.

Почему утром нужно пить теплую воду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Вода - самый простой способ детоксикации

Последователи традиционной китайской медицины (ТКМ) всегда использовали теплую воду для детоксикации. Повышенная температура напитка означает, что вредные вещества в организме растворяются и легче выводятся.

Вода стимулирует обмен веществ и пищеварение

Теплая вода стимулирует обмен веществ и, следовательно, пищеварение. После питья кровеносные сосуды в организме расширяются, поэтому вода быстрее достигает желудка и помогает расщеплять пищу на отдельные части.

Преимущество перед холодной водой: организм сначала должен довести ее до температуры желудка и, таким образом, расходует энергию. Однако, если вода, которую вы пьете, уже имеет температуру тела, то есть около 36 градусов по Цельсию, это преимущество больше недоступно.

Вода улучшает сжигание калорий

Теплая вода во время еды имеет два преимущества. С одной стороны, жиры лучше растворяются и перевариваются в организме. С другой стороны, после питья температура тела несколько повышается, а артерии и вены расширяются, что, в свою очередь, улучшает кровоток.

Это означает, что мышцы и остальные ткани лучше снабжаются кровью, а жировые отложения легче растворяются.

Вода стимулирует кровообращение

Если вы выпьете теплую воду сразу после пробуждения, вы можете рассчитывать на прилив энергии: небольшое повышение температуры тела стимулирует кровообращение и быстрее пробуждает вас.

Вода улучшает состояние слизистой носа

Теплая вода уменьшает накопление слизи в носу, горле и желудочно-кишечном тракте, а также рост вирусов и бактерий в этих областях. Кроме того, жидкость оказывает отхаркивающее действие, поэтому при простуде также следует много пить.

Теплая вода облегчает боль

Кто не клал грелку на живот, когда у него спазмы в животе? Расслабляющий и спазмолитический эффект тепла действует и изнутри.

Специалисты также подтверждают, что теплая вода облегчает головные боли, хотя, конечно, не стоит просто использовать стакан воды вместо профессиональных процедур - но никакого вреда помимо лечения она точно не принесет.

Вода делает людей более привлекательными

Выпив чашку теплой воды, мы сразу же находим человека, с которым разговариваем, более симпатичным. Почему?

Исследования показали, что теплая вода стимулирует определенные рецепторы во рту, которые ведут непосредственно к центру удовольствия мозга - именно тому месту, где мы чувствуем симпатию к другим.