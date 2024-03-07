В каких случаях скорая помощь к вам не поедет: вот что нужно знать

Экстренная медицинская помощь входит в Программу медицинских гарантий в 2024 году и является бесплатной. То есть каждый может воспользоваться помощью врачей, если находится в неотложном состоянии. Однако есть определенные правила вызова скорой помощи и нужно знать, в каких случаях бригада к вам не поедет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Когда скорая помощь не приедет

Прием сообщений о неотложном состоянии производится по единственному телефонному номеру 103. Если во время общения диспетчер выявит основания для выезда бригады экстренной помощи, то направит медиков к пациенту.

Если таких оснований нет, пациент получит консультацию по телефону. Также пациента могут направить к семейному врачу, если его состояние не является неотложным, но требует осмотра или обследования у врача.

Еще раз. Бригады экстренной помощи не осуществляют осмотр пациентов, которые не находятся в неотложном состоянии, но могут нуждаться в консультации и осмотре семейного врача.

Бригада ЭМП не выезжает по вызову к пациентам, которые:

не находятся в неотложном состоянии или состояние которых не требует оказания экстренной медицинской помощи

не предоставили достоверную информацию о своем состоянии или местонахождении

требуют выполнения плановых назначений врача (например, требуют инъекции, перевязки и т.п.)

требуют выдачи листков нетрудоспособности, выписки рецептов и заполнения справок о состоянии здоровья

Диспетчер экстренной медицинской помощи не будет отказывать пациенту в безотлагательном состоянии, у которого нет декларации с семейным врачом. Также не требуется направление для вызова скорой помощи.

Следует помнить, что в Украине четко определен перечень оснований, по которым бригада экстренной медицинской помощи выезжает на вызов. К основным основаниям относятся:

Внезапная потеря сознания

Судороги

Внезапное нарушение дыхания

Внезапная боль в грудной клетке

Острое кровотечение

Травмы

Инсульт

Инфаркт

Отравление

Аллергические реакции

Подозрение на инфекционное заболевание

Другие состояния, угрожающие жизни и здоровью человека

Какая помощь ЭМП предоставляется бесплатно

В пределах пакета бесплатным для пациента являются следующие медицинские услуги:

круглосуточный прием обращений граждан о предоставлении экстренной медицинской помощи по номеру 103

оценка состояния здоровья пациентов (взрослого или ребенка), установление предварительного диагноза, определение потребности в госпитализации

собственно оказание экстренной медицинской помощи

транспортировка и медицинское сопровождение пациентов, нуждающихся в госпитализации с места происшествия в учреждения здравоохранения (пациент имеет право на отказ от госпитализации при условии подписания соответствующего документа)

транспортировка пациентов, нуждающихся в ургентном стационарном лечении и медицинском сопровождении бригадой экстренной медицинской помощи, между учреждениями в соответствии с утвержденным клиническим маршрутом.

Программа медицинских гарантий покрывает предоставление экстренной медицинской помощи на месте происшествия - на улице, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях.

А также при личном обращении пациента, находящегося в угрожающем жизни состоянии, непосредственно в подраздел ЭМП.

Как правильно общаться с диспетчером

Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит на звонок по номеру 103. Нельзя скрывать ни симптомы, ни другую важную информацию. Что касается алгоритма вызова по номеру 103, то он такой:

1. Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.

2. Также сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду ЭМП.

3. Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Если вы знаете наверняка, то укажите причину возникновения неотложного состояния.

4. Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера. Все вопросы диспетчера важны.

5. Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если местонахождение улицы или дома неизвестно, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту происшествия и его общеизвестные ориентиры.

6. По возможности обеспечьте бригаде ЭМП беспрепятственный доступ к пациенту.

7. Если есть возможность, встретьте скорую на улице, чтобы врачи не тратили время на поиск квартиры.

8. Если это вызов, где есть любое животное, которое может осложнить оказание медицинской помощи пациенту, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере.

9. При возможности следует подготовить документы пациента, паспорт и медицинскую документацию. В случае необходимости в госпитализации необходимо будет передать медикам больницы. При неотложном состоянии значение имеет каждая минута.