Что значит, когда отекают ноги? Названы 7 самых распространенных причин
Отек ног, также известный как периферический отек, может быть симптомом различных заболеваний, и его не следует игнорировать.
От чего у вас могут отекать ноги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
От чего могут отекать ноги?
По мнению медицинских экспертов и различных научных исследований, существует несколько причин, почему ноги могут отекать.
Задержка жидкости
Одной из самых распространенных причин отеков ног является задержка жидкости. Это может произойти из-за диеты с высоким содержанием натрия, которая заставляет организм задерживать воду.
Проблемы с кровообращением
Хроническая венозная недостаточность - это состояние, при котором вены испытывают трудности с возвращением крови к сердцу, что может привести к накоплению жидкости в нижних конечностях.
Травмы
Удары или травмы ног могут вызвать местное воспаление и накопление жидкости как часть процесса заживления.
Заболевания почек
Почки отвечают за регулирование баланса жидкости в организме. Если они не функционируют должным образом, они могут привести к задержке жидкости и, следовательно, отеку.
Заболевания сердца
Застойная сердечная недостаточность может привести к плохому кровообращению и накоплению жидкости в ногах.
Инфекции
Инфекции кожи или подлежащих тканей (например, целлюлит) могут вызвать воспаление и отек.
Лекарства
Некоторые лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), определенные антидепрессанты и лекарства от артериального давления, могут иметь побочные эффекты, в частности задержку жидкости.
Что советуют специалисты от отеков ног?
Специалисты рекомендуют обратить внимание на другие симптомы, которые могут сопровождать отек, например боль, покраснение или тепло в пораженной области, поскольку они могут свидетельствовать о более серьезном состоянии, которое требует немедленной медицинской помощи.
Кроме того, рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни с регулярными физическими упражнениями и сбалансированной диетой, чтобы предотвратить проблемы кровообращения и задержки жидкости.
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