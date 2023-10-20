Нардеп со 158 квартирами под Киевом предложил ввести в Украине праздник "благодарения Богу"

Депутат от фракции "За майбутнє" Виктор Мялик, которого подозревают в неуплате налогов на сумму 97 млн грн, предлагает ввести в Украине новый праздник "День Благодарения Богу".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на зарегистрированный в Раде законопроект №10152.

В чем состоит предложение нардепа

Мялик зарегистрировал законопроект, призванный обеспечить "особую возможность обратиться к Всевышнему". В предварительной записке к законопроекту Мялик предлагает выбрать последнее воскресенье сентября в качестве даты этого праздника, так как в это время завершается сбор урожая.

Он считает этот день особой возможностью для всех украинцев обратиться к Богу.

"В этот день каждый будет иметь особую возможность обратиться к Всевышнему с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с благодарностью о благополучии и хороших урожаях в нашей стране, с просьбой о сохранении мира, единства и независимости нашего государства", - сказано в пояснительной записке.

Что известно о Викторе Мялике

В 2021 году народному депутату Украины сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на более чем 97 миллионов гривен. Правоохранители подозревают, что он занимался предпринимательской деятельностью, не будучи юридическим лицом.

Согласно следствию, подозреваемый в 2012 году начал строительство многоквартирных жилых домов в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке Киевской области. Он планировал получить прибыль от последующей продажи квартир и нежилых помещений. При этом не осуществил регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юрлица.

Доходы от продажи квартир и нежилых помещений нардеп декларировал, как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. При этом применялась ставка налога в размере 5% вместо необходимых 18%.

Со времени с 2015 по 2020 годы, по доверенности, уполномоченное лицо осуществляло продажу недвижимости нардепа и перечислило на счет Мялика более 360 миллионов гривен дохода от этих сделок.

Сам нардеп свою вину отрицает.

Напомним, что в 2019 году депутат задекларировал 158 квартир, гаражи, места для парковок и земельные участки в Киево-Святошинском районе, а также 314 117 гривен зарплаты.