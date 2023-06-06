Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация в Херсоне и окрестных селах (фото и видео)

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего происходит подтопление окрестных городов и сел. С населенных пунктов началась эвакуация.

Styler собрал , что происходит в Херсонской области прямо сейчас.

Что известно о подрыве

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС.

В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", - сообщил спикер ОК "Юг".

Какие населенные пункты под угрозой

В МВД Украины сообщили, какие населенные пункты готовятся к эвакуации. В этот список вошли:

Николаевка;

Ольговка;

Львов;

Тягинка;

Понятиевка;

Ивановка;

Токаревка;

Приднепровское;

Садовое;

частично город Херсон - остров Корабел.

Эвакуация жителей с левого берега Днепра невозможна, ведь сейчас оккупирована.

Скриншот

Что сообщают очевидцы

Местные паблики публикуют видео, как быстро прибывает вода. В населенных пунктах наблюдается уровень воды выше верхушек деревьев.

Кроме того, на самом водохранилище стремительно падает уровень воды - по 15 сантиметров в час. Местные власти призывают жителей запастись технической и питьевой водой.

Относительно самого Херсона вода прибывает в районе Нефтегавани в микрорайоне Корабел. Затоплены уже гаражи и частные дома. А по городу можно встретить бобров.

В результате подрыва затопления потерпел зоопарк "Казкова Діброва". Там все животные погибли.

Подобную ситуацию по состоянию на 09:00 уже можно наблюдать в Херсоне по улице Марии Фортус.

Сейчас спасатели пытаются эвакуировать людей, но это становится все труднее, потому что дороги к некоторым населенным пунктам размыло стихией.