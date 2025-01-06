Вкусное рагу с хребтами лосося: рецепт блюда для полезного ужина

Сочетание нежного рыбного мяса и насыщенного вкуса овощей не оставит никого равнодушным. Легкое в приготовлении, но одновременно изысканное блюдо из хребтов лосося покорит своим вкусом даже самых требовательных гурманов

О том, как готовить хребты лосося с рагу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для лосося с рагу

Для того, чтобы приготовить рагу с лососем, понадобятся такие продукты:

вода - 50 мл

томатный соус - 80 г

хребет лосося - 1 шт.

морковь - 2 шт.

спаржевая фасоль - 400 г

лук - 2 шт.

растительное масло - 50 мл

базилик - 5 г

соль - 7 г

перец - 5 г

Как готовить хребты лосося с овощами

Для начала приготовьте овощи для блюда. Для этого помойте и почистьте морковь, после чего натрите ее на крупной терке или нарежьте соломкой. Лук нужно почистить и нарезать полукольцами. Спаржу можно использовать свежую или замороженную, предварительно разморозив ее.

Чтобы приготовить овощное рагу, поджарьте лук до размягчения и легкой золотистой корочки. Затем добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и тушите овощи в течение 5-7 минут, на слабом огне.

Как готовить овощное рагу с рыбой (скриншот / Кулінарні витівки)

В результате морковь должна стать мягкой, а лук - приобрести яркий желтый цвет. Тогда поджаренные овощи можно пересыпать в другую посуду для остывания.

Нарежьте хребет лосося на порционные куски. Чтобы рыба была ароматной, хребет лосося нужно подсолить, поперчить, а также добавить базилик. Тщательно перемешайте рыбу со специями, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся приправами.

Чтобы овощное рагу было вкуснее, спаржу нужно подсолить по вкусу, также добавив перец. Для приготовления выложите в кастрюлю с толстыми стенками спаржу, затем морковь с луком, а на овощи - рыбу.

Можно сделать по одному слою ингредиентов, или несколько. Однако верхним слоем должна быть овощная зажарка.

Как готовить овощное рагу с хребтами лосося (скриншот / Кулінарні витівки)

Подготовьте заливку для рагу. Для этого томатный соус нужно смешать с водой и растительным маслом. Залейте смесью будущее рагу и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Тушите блюдо в течение 40 минут, накрыв посуду крышкой.