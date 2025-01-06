Вкусное рагу с хребтами лосося: рецепт блюда для полезного ужина
Сочетание нежного рыбного мяса и насыщенного вкуса овощей не оставит никого равнодушным. Легкое в приготовлении, но одновременно изысканное блюдо из хребтов лосося покорит своим вкусом даже самых требовательных гурманов
О том, как готовить хребты лосося с рагу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Что нужно для лосося с рагу
Для того, чтобы приготовить рагу с лососем, понадобятся такие продукты:
- вода - 50 мл
- томатный соус - 80 г
- хребет лосося - 1 шт.
- морковь - 2 шт.
- спаржевая фасоль - 400 г
- лук - 2 шт.
- растительное масло - 50 мл
- базилик - 5 г
- соль - 7 г
- перец - 5 г
Как готовить хребты лосося с овощами
Для начала приготовьте овощи для блюда. Для этого помойте и почистьте морковь, после чего натрите ее на крупной терке или нарежьте соломкой. Лук нужно почистить и нарезать полукольцами. Спаржу можно использовать свежую или замороженную, предварительно разморозив ее.
Чтобы приготовить овощное рагу, поджарьте лук до размягчения и легкой золотистой корочки. Затем добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и тушите овощи в течение 5-7 минут, на слабом огне.
Как готовить овощное рагу с рыбой (скриншот / Кулінарні витівки)
В результате морковь должна стать мягкой, а лук - приобрести яркий желтый цвет. Тогда поджаренные овощи можно пересыпать в другую посуду для остывания.
Нарежьте хребет лосося на порционные куски. Чтобы рыба была ароматной, хребет лосося нужно подсолить, поперчить, а также добавить базилик. Тщательно перемешайте рыбу со специями, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся приправами.
Чтобы овощное рагу было вкуснее, спаржу нужно подсолить по вкусу, также добавив перец. Для приготовления выложите в кастрюлю с толстыми стенками спаржу, затем морковь с луком, а на овощи - рыбу.
Можно сделать по одному слою ингредиентов, или несколько. Однако верхним слоем должна быть овощная зажарка.
Как готовить овощное рагу с хребтами лосося (скриншот / Кулінарні витівки)
Подготовьте заливку для рагу. Для этого томатный соус нужно смешать с водой и растительным маслом. Залейте смесью будущее рагу и поставьте кастрюлю на слабый огонь. Тушите блюдо в течение 40 минут, накрыв посуду крышкой.
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