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Эта запеченная скумбрия будет таять во рту: простой рецепт

Пятница 24 ноября 2023 11:01
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Эта запеченная скумбрия будет таять во рту: простой рецепт Фото: Как приготовить запеченную скумбрию (lifehacker. com)
Автор: Styler

Скумбрия – это очень полезная рыба, благодаря содержимому Омега-3, ее нужно включать в рацион как минимум раз в неделю. Предлагаем вам приготовить запеченную рыбку в горчичном соусе.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Консервация. Кулинария".

Ингредиенты для блюда

  • Скумбрия 2шт.
  • Лук 1 шт.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Соевый соус 3 ст. л.
  • Горчица 2 ст. л.
  • Зелень по вкусу

Пошаговое приготовление

Очистите скумбрию от внутренностей, хорошо вымойте и нашинкуйте на порционные кусочки.

Нарежьте полукольцами лук и приготовьте соус. Для этого смешайте горчицу, майонез и соевый соус до однородной массы. Добавьте в соус лук и смешайте его с нарезанными кусочками рыбы. Скумбрии нужно будет постоять минут 30, чтобы хорошо промариноваться.

Переложите рыбу в форму для запекания и отправьте в духовку на 20-30 минут. Температуру установите на уровне 170 градусов. Дождитесь пока скумбрия немного подрумянится. Готово! И не забудьте добавить зелень. Приятного аппетита!

Эта запеченная скумбрия будет таять во рту: простой рецептРецепт вкусной скумбрии в духовке (фото: Консервация. Кулинария )

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