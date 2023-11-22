Украинский суперфуд. Как приготовить квашеную капусту быстрого посола

Квашеная капуста - это настоящий украинский суперфуд и кладезь витаминов, ведь такие продукты очень полезны для кишечника. Приготовить ее просто и быстро, а наслаждаться вкусом вы сможете целыми днями.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Консервация. Кулинария".