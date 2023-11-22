Украинский суперфуд. Как приготовить квашеную капусту быстрого посола
Квашеная капуста - это настоящий украинский суперфуд и кладезь витаминов, ведь такие продукты очень полезны для кишечника. Приготовить ее просто и быстро, а наслаждаться вкусом вы сможете целыми днями.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Консервация. Кулинария".
Ингредиенты
- капуста белокочанная - 300 г
- морковь 0 200 г
- лук репчатый - 3 штуки
- чеснок - 2-3 зубчика
- Уксус 9% - 1,5 ст.л
Для рассола:
- вода - 0,5 л
- сахар - 5 ст.л
- соль - 2 ч. ложки
- душистый перец горошек - 15 штук
- лавровый лист - 3 штуки
- перец острый - 1 стручок
Рецепт приготовления
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь почистите, промойте и натрите на крупной терке. Лук очистите, ополосните холодной водой и нарежьте кольцами.
В банке выкладывайте слоями: часть капусты, чтобы она закрывала дном банки, затем часть моркови и лук. Таким же образом выложите слоями остальные овощи.
Чеснок очистите, порежьте пластинками, выложите последним слоем. Налейте в банку с овощами рассол. Приятного аппетита!
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