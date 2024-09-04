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"Шатался с кем-то, обманул и бросил": Цыбульская резко прошлась по Виннику

Среда 04 сентября 2024 14:34
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"Шатался с кем-то, обманул и бросил": Цыбульская резко прошлась по Виннику Оля Цыбульская и Олег Винник (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Цыбульская эмоционально высказалась о своем коллеге Олеге Виннике, который объявил о возвращении в украинский шоу-бизнес.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для программы "ЖВЛ представляє".

Так, комментируя поведение Винника, Цибульская сравнила его с поступком неверного мужа, который сначала изменяет, а потом решает вернуться обратно.

"Это, знаете, как мужчины некоторые есть в жизни. Он тебя обманул, обманул, бросил, где-то шатался с какой-то, прижимался, говорил ей, как любит, как без нее не может, а потом через два года приплыл и говорит: "Я без тебя не могу", - высказалась певица.

Оля дала понять, что не приветствует появление такого артиста в украинском шоу-бизнесе. Однако, по мнению певицы, окончательное решение остается за украинцами - принимать этого исполнителя или нет.

&quot;Шатался с кем-то, обманул и бросил&quot;: Цыбульская резко прошлась по Виннику

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

При этом она подчеркнула, что важно хорошо обдумать ситуацию, прежде чем делать выводы.

"Я бы такого мужика на порог не пустила, а девушки пусть решают. Мне кажется, пора набраться здравого смысла и понять, что артист из Украины и украинский артист - это два разных артиста", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Олег Винник объявил о возвращении на сцену и выходе первой за время войны песни.

Впоследствии его экс-продюсер написал большой пост, в котором шокировал подробностями бегства артиста за границу.

Недавно Олег Винник впервые высказался о своей болезни .

Также "двойник" артиста поставил певца на место после его пренебрежительных слов .

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