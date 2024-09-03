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Гуцульский капустник или росовница с беконом: рецепт украинского сытного супа с кукурузной крупой

Вторник 03 сентября 2024 07:45
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Гуцульский капустник или росовница с беконом: рецепт украинского сытного супа с кукурузной крупой Как готовить капустняк по-гуцульски (скриншот / Закарпатська Господиня)
Автор: Людмила Рябухіна

Капустняк - украинское первое блюдо с капустой - имеет несколько иную технологию приготовления на территории Гуцульщины. В частности, в суп добавляют кукурузную крупу. А вот выбор мяса остается за хозяйкой - некоторые используют курятину и свинину, кто-то - лишь один вид ингредиента.

О том, как готовить росовницу или гуцульский капустняк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Что нужно для гуцульского капустняка

Для того чтобы приготовить сытный гуцульский суп с кукурузной крупой, нужны следующие продукты:

  • вода - 2-2,5 л;
  • свинина - 500 г;
  • копченый бекон - 175 г;
  • кукурузная крупа - 120 г;
  • картофель - 3-4 шт.;
  • капуста квашеная - 500 г;
  • лук - 1 шт.;
  • петрушка - пучок;
  • лавровый лист - 1 шт.;
  • растительное масло - 2-3 ст. л.;
  • паприка сладкая - 1 ч. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить капустняк по-гуцульски

Для начала подготовьте все продукты: картофель помойте, снимите с него кожуру, а затем нарежьте овощи на небольшие кубики. Хотя по этому рецепту он варится в блюде, картофель также можно отварить отдельно в мундире, а затем, очистив, добавить к капустняку.

Лук также необходимо почистить и порезать на маленькие кусочки. На части такого же размера следует нарезать и мясо. Петрушку нужно промыть, а затем измельчить. Если квашеная капуста слишком кислая, ее советуют промыть.

Гуцульский капустник или росовница с беконом: рецепт украинского сытного супа с кукурузной крупой

Какие продукты нужны для капустняка по-гуцульски (скриншот / Закарпатська Господиня)

Кукурузную крупу рекомендуют выбирать большого или среднего помола, однако ни в коем случае не малого - такая "мука" не придаст необходимую консистенцию и текстуру росовнице.

Бекон нарежьте на кусочки среднего размера, положите в кастрюлю вместе с лавровыми листьями, залейте водой и доведите до кипения. Обязательно нужно снимать пенку.

В это время поджарьте свинину в масле на разогретой сковороде, до легкой корочки, а затем добавьте лук, соль, перец и паприку.

Гуцульский капустник или росовница с беконом: рецепт украинского сытного супа с кукурузной крупой

Поджарьте мясо к росовнице до легкой корочки (скриншот / Закарпатська Господиня)

Жарьте все в течение нескольких минут, затем влейте примерно стакан воды и протушите свинину на небольшом огне - это нужно делать до готовности мяса.

Когда вода в кастрюле с беконом закипит, всыпьте в капустняк кукурузную крупу и квашеную капусту, перемешайте и варите, накрыв кастрюлю крышкой, в течение примерно 5 минут или до полуготовности картофеля.

После этого добавьте картофель и готовую тушеную свинину вместе с соусом, который образовался из сока. Перемешайте капустняк, при необходимости добавьте соль и перец.

Накройте кастрюлю крышкой и варите до полной готовности всех ингредиентов, добавив зелень перед подачей.

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