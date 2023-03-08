Вот что расскажут женщине такие цветы в подарок: как 8 марта не напортачить при выборе букета
В праздник 8 марта, когда мужчины для поздравления женщин готовят различные подарки, часто в таких случаях без цветов не обходится. Но тут следует учитывать особенности букетов при выборе достойной композиции, так как даже самые яркие и роскошные, на самом деле они могут испортить все впечатление у получателя презента.
Почему? Просто некоторые цветы могут символизировать нежные романтические чувства, в то время как другие - говорить о затихании чувств, третьи - о дружбе и уважении, а иные вообще способны в восприятии того, кто их получает, стать предвестником беды.
О чем может рассказать букет и как не ошибиться в выборе цветов - читайте в материале ниже.
Язык цветов
Помимо визуальной стороны у цветов есть ассоциативная особенность, и порой букет может для получателя стать "красноречивее", нежели сам даритель. Поэтому уместно заранее разобраться в цветочном "языке" и как его принято толковать.
Ярко-красные розы говорят о пылкости, о любви, страсти. Нежные розовые розы - о романтике, заинтересованности и симпатии. Белые розы - о скромности и застенчивости.
Красные тюльпаны сообщат об огненном желании и страсти. А вот желтые дарить не стоит - они символизируют разлуку и затихание чувств.
Красные орхидеи расскажут о самых глубоких чувствах и любви. Белая орхидея - об искренности и наивности. Эти цветы дарят только особенным людям.
Пионы на языке цветов говорят о сильной любви и темпераменте, еще они могут служить приглашением соединить свои судьбы. Они говорят о том, что вас впереди ждут долгие годы взаимной любви, свадьба и веселая жизнь.
Георгины дарят капризным людям и при мимолетном увлечении. Обычно они говорят о том, что вам не дают никаких обещаний.
Азалию приносят те, кто собирается расстаться, но просит обязательно дождаться возвращения. Это символ хрупкости и сдержанности.
Если вам подарили герберу - это знак того, что с вами флиртуют и проявляют симпатию. Еще их дарят малознакомым людям, чтобы сделать комплимент.
Анютины глазки посылают вам воздушный поцелуй и приглашают к совместному развлечению.
Ирисы расскажут вам, что вас ценят в качестве друга.
Астры символизируют изысканность и изящества. В Китае они означают точность и, если вам подарили такой цветок – вас однозначно любят.
Букет засушенных цветов дарят тому, кого отвергли. Или кого отвергают. Эти цветы несут в себе послание о разрыве.
Гардении скажут вам о тайных чувствах и восхищении.
Кактусы дарят тем, кого хотят вытащить из одиночества и пригласить в реальность. Это символ упорства и целеустремленности, а еще – одиноких людей.
Гвоздики - пожелание успеха и исполнения желаний. Исключение: желтые и полосатые гвоздики. Они говорят об отказе и обидах.
Если вам вдруг подарят лаванду, то знайте - все ваши желания будут исполнять и лучше вас нет никого в этом мире.
Гладиолусы символизируют надежность и отсутствие компромиссов. Это цветок победителей и завоевателей.
Калла - символ преклонения и восхищения. Их выбирают неординарные личности.
Лилии символизируют благодарность, благородство, желание оставаться рядом и спасти от всех бед.
Нарциссы говорят о рыцарстве, сильных чувствах и безответной любви. Этот человек вам восхищается, но не уверен, что вы сможете быть вместе.
Какие цветы дарить - равнозначно навлекать беду
- Красные гвоздики
Большинство людей ассоциируют красные гвоздики с цветами, положенными у подножья памятника. А острые лепестки гвоздик считаются признаком агрессии. Кроме того красная гвоздика исторически имеет зловещий смысл - с ней ассоциировалась кровь, цветок мог навлечь несчастья.
- Увядающий букет
Лучше никакого букета, чем "уставший". А женщинам в возрасте такие цветы нельзя дарить категорически - они могут неправильно понять ваш "намек" на увядание.
- Искусственные цветы
Такие букеты, хотя и очень красивы и практически вечны, лучше подойдут для похорон. То же касается и засохших цветов - если конечно ваша девушка не собирает гербарии.
- Ярко-красные цветы
Этот букет нельзя дарить молодой девушке, если только вы не хотите показать этим жестом, что вы испытываете к ней сильную страсть. Красные цветы - это признание в любви.
- Сильно пахнущие цветы
Слишком ароматные цветы могут вызывать головные боли. Кроме того, следует подумать о наличии аллергии у женщины.
- Кактусы
Конечно, если ваша женщина - ценитель суккулентов, такой презент ей может понравиться. Но в большинстве случаев кактус является признаком агрессивного отношения к получателю подарка
- Желтые цветы
Букет цветов такого цвета символизирует разлуку и расставание. Девушка, получив желтые розы или тюльпаны, может решить, что вы ей изменили или хотите с ней порвать.
Отметим также, что при выборе букета стоит, прежде всего ориентироваться на привычки и пожелания женщины. Ведь подарив "правильный букет" вы дадите понять, что умеете слышать и видеть вашу женщину.
Напомним, что ранее мы рассказывали, какие подарки приносят неудачу, и что не стоит дарить, или же принимать.
А также перед этим мы писали, почему нельзя дарить цветы в горшках.