Вот что расскажут женщине такие цветы в подарок: как 8 марта не напортачить при выборе букета

В праздник 8 марта, когда мужчины для поздравления женщин готовят различные подарки, часто в таких случаях без цветов не обходится. Но тут следует учитывать особенности букетов при выборе достойной композиции, так как даже самые яркие и роскошные, на самом деле они могут испортить все впечатление у получателя презента.

О чем может рассказать букет и как не ошибиться в выборе цветов - читайте в материале ниже.

Почему? Просто некоторые цветы могут символизировать нежные романтические чувства, в то время как другие - говорить о затихании чувств, третьи - о дружбе и уважении, а иные вообще способны в восприятии того, кто их получает, стать предвестником беды.

Язык цветов

Помимо визуальной стороны у цветов есть ассоциативная особенность, и порой букет может для получателя стать "красноречивее", нежели сам даритель. Поэтому уместно заранее разобраться в цветочном "языке" и как его принято толковать.

Ярко-красные розы говорят о пылкости, о любви, страсти. Нежные розовые розы - о романтике, заинтересованности и симпатии. Белые розы - о скромности и застенчивости.

Красные тюльпаны сообщат об огненном желании и страсти. А вот желтые дарить не стоит - они символизируют разлуку и затихание чувств.

Красные орхидеи расскажут о самых глубоких чувствах и любви. Белая орхидея - об искренности и наивности. Эти цветы дарят только особенным людям.

Пионы на языке цветов говорят о сильной любви и темпераменте, еще они могут служить приглашением соединить свои судьбы. Они говорят о том, что вас впереди ждут долгие годы взаимной любви, свадьба и веселая жизнь.

Георгины дарят капризным людям и при мимолетном увлечении. Обычно они говорят о том, что вам не дают никаких обещаний.

Азалию приносят те, кто собирается расстаться, но просит обязательно дождаться возвращения. Это символ хрупкости и сдержанности.

Если вам подарили герберу - это знак того, что с вами флиртуют и проявляют симпатию. Еще их дарят малознакомым людям, чтобы сделать комплимент.

Анютины глазки посылают вам воздушный поцелуй и приглашают к совместному развлечению.

Ирисы расскажут вам, что вас ценят в качестве друга.

Астры символизируют изысканность и изящества. В Китае они означают точность и, если вам подарили такой цветок – вас однозначно любят.

Букет засушенных цветов дарят тому, кого отвергли. Или кого отвергают. Эти цветы несут в себе послание о разрыве.

Гардении скажут вам о тайных чувствах и восхищении.

Кактусы дарят тем, кого хотят вытащить из одиночества и пригласить в реальность. Это символ упорства и целеустремленности, а еще – одиноких людей.

Гвоздики - пожелание успеха и исполнения желаний. Исключение: желтые и полосатые гвоздики. Они говорят об отказе и обидах.

Если вам вдруг подарят лаванду, то знайте - все ваши желания будут исполнять и лучше вас нет никого в этом мире.

Гладиолусы символизируют надежность и отсутствие компромиссов. Это цветок победителей и завоевателей.

Калла - символ преклонения и восхищения. Их выбирают неординарные личности.

Лилии символизируют благодарность, благородство, желание оставаться рядом и спасти от всех бед.

Нарциссы говорят о рыцарстве, сильных чувствах и безответной любви. Этот человек вам восхищается, но не уверен, что вы сможете быть вместе.

Какие цветы дарить - равнозначно навлекать беду

Красные гвоздики

Большинство людей ассоциируют красные гвоздики с цветами, положенными у подножья памятника. А острые лепестки гвоздик считаются признаком агрессии. Кроме того красная гвоздика исторически имеет зловещий смысл - с ней ассоциировалась кровь, цветок мог навлечь несчастья.

Увядающий букет

Лучше никакого букета, чем "уставший". А женщинам в возрасте такие цветы нельзя дарить категорически - они могут неправильно понять ваш "намек" на увядание.

Искусственные цветы

Такие букеты, хотя и очень красивы и практически вечны, лучше подойдут для похорон. То же касается и засохших цветов - если конечно ваша девушка не собирает гербарии.

Ярко-красные цветы

Этот букет нельзя дарить молодой девушке, если только вы не хотите показать этим жестом, что вы испытываете к ней сильную страсть. Красные цветы - это признание в любви.

Сильно пахнущие цветы

Слишком ароматные цветы могут вызывать головные боли. Кроме того, следует подумать о наличии аллергии у женщины.

Кактусы

Конечно, если ваша женщина - ценитель суккулентов, такой презент ей может понравиться. Но в большинстве случаев кактус является признаком агрессивного отношения к получателю подарка

Желтые цветы

Букет цветов такого цвета символизирует разлуку и расставание. Девушка, получив желтые розы или тюльпаны, может решить, что вы ей изменили или хотите с ней порвать.

Отметим также, что при выборе букета стоит, прежде всего ориентироваться на привычки и пожелания женщины. Ведь подарив "правильный букет" вы дадите понять, что умеете слышать и видеть вашу женщину.