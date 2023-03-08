Красивые милые поздравления с 8 марта для женщин
8 марта в Женский день украинцы поздравляют милых подруг и добрых знакомых, любимых девушек и жен, дорогих мам, сестер и дочерей - всех представительниц прекрасной половины человечества с этим весенним праздником.
Выразить теплые лучшие пожелания для женщин, порадовать нежными знаками внимания и подарить светлые эмоции помогут красивые открытки и чувственные слова в поздравлениях по случаю 8 марта, которые мы собрали для вас в материале ниже.
Поздравления с 8 марта в открытках, стихах и прозе
Желаю в этот женский день весенний,
Чтоб жизнь дарила много сказочных мгновений,
Чтоб воплощались грезы, сны, мечты и планы,
Чтоб были чувства и взаимны, и желанны.
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Пусть весенние подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
И 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, нежных слов!
Мир вокруг становится пусть ярче,
Как букет в душе цветет любовь!
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Желаю тебе 8 марта
Здоровья, радостных вестей!
Весенних солнечных денечков
И зеленеющих полей!
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Поздравляю вас с 8 марта! Примите пожелания добра, любви, удачи, счастья, всегда хорошего настроения, отличного здоровья, успешной карьеры, приятных комплиментов, дорогих подарков и настоящего женского счастья!
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Желаю жить без всяких стрессов
И не набрать ни грамма веса.
Пускай мужчины обожают,
Пылинки каждый день сдувают.
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Солнышко сияет ясно
В эти мартовские дни.
Дарит теплоту и ласку,
Как от маминой руки!
Для моей любимой мамы
Льются лучики с небес.
С праздником весны, родная,
Счастья, мамочка, тебе!
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Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
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В весенний праздник 8 марта желаю волшебного настроения, нежных объятий, стремительных успехов в карьере, ярких эмоций и впечатлений, счастливых улыбок. Пусть в жизни будет множество солнечных дней, как эти светлые пожелания от чистого сердца в сегодняшний весенний праздник!
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Любимая, родная, дорогая,
Я в праздник женский искренне желаю,
Как солнышко быть ласковой и ясной,
Желанной быть, загадочной, прекрасной.
Желаю, чтоб почаще улыбалась,
И глаз родных тревога не касалась,
Тебя ценю, жена, и обожаю,
Другой такой я женщины не знаю.
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Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя,
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла
Будь здоровой ты всегда!
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Любимая, поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу пожелать, чтобы ты покорила все вершины и достигла заграничных высот. Мне очень хочется, чтобы ты улыбалась и радовалась жизни не только по праздникам. Пусть каждый день доставляет тебе удовольствие. Никогда не забывай, что ты самая лучшая, и я люблю тебя!
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Пусть глаза сияют ярко
От любви, тепла, подарков.
Жизни - радостной, приятной!
Поздравляю с 8 марта!
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Кто сделать счастье бесконечным
Способен? Только ты одна!
Я в Женский день скажу сердечно,
Моя волшебная жена,
Что ты всех барышень прелестней.
И нынче стану я желать,
Чтоб жизнь была всегда чудесной,
(Я буду в этом помогать).
Тепла, душевного покоя,
Здоровья, радости, добра -
Я буду каждый день с тобою
Любить сильнее, чем вчера!
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С 8 марта, мои искренние самые теплые поздравления! Желаю, чтобы в душе всегда была весна! Пусть любовь насыщенными позитивом лучами освещает дорогу даже в непроглядной тьме, даря надежду и улыбку!
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Самых прекрасных и самых любимых,
Женщин, красивых, неповторимых.
С праздником женским мы вас поздравляем,
Самого лучшего в жизни желаем.
Будьте любимы всегда и желанны,
Ласковы, нежны и долгожданны.
В жизни - эмоций чудесных и ярких!
С праздником, женщины, вас! С 8 марта!
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Судьба подарила мне ангелочка -
Красивую, умную, лучшую дочку!
И я с 8 Марта тебя поздравляю,
Любимая, милая, дочка родная!
Пускай в твоей жизни лишь солнышко светит,
Будь самой счастливою ты на планете.
Влюбляйся, танцуй, веселись и мечтай,
Пусть жизнь твоя будет похожей на рай!
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Пусть ваши доходы растут, как листья весной, а красота расцветает, как вся природа, пробудившаяся от зимы, ведь именно благодаря ей мы всегда так спешим на работу. С 8 марта вас, милые коллеги!
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Сестренка, в день 8 Марта
Желаю страсти и азарта,
Признаний, много нежных слов,
Подарков, радости, цветов,
Улыбок, чуткого вниманья,
Сочувствия и пониманья,
И солнышко пускай целует,
А муж пусть ценит и балует.
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Напомним, ранее мы рассказывали, какие кроме 8 марта еще существуют женские праздники в разных странах мира.
А также писали, какие подарки приносят неудачу, и что не стоит дарить или принимать.