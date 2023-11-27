Искали татуировку трезубца, избивали: подробности казни писателя Владимира Вакуленко

24 марта 2022 года российские оккупанты убили детского писателя из Харьковской области Владимира Вакуленко. На днях полиция назвала имена тех, кто совершил это преступление. Ими оказались уроженцы Луганска, которые уже имели судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет выпуска ТСН новостей, посвященный этому резонансному делу.
В последний раз писатель был в своей комнате 24 марта 2022 года. В этот день его похитили россияне.
Володимир Вакуленко (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)
С того времени отец мужчины каждый день заходит в комнату сына.
Известно, что Владимир был участником Революции Достоинства. Он воспитывал двух сыновей, у одного из которых диагностировали расстройство аутичного спектра. Вакуленко всегда о нем заботился.
Владимир Вакуленко с младшим сыном (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)
По словам отца погибшего украинца, тот знал, что его убьют.
Об этом мужчина рассказал, стоя у памятной вишни в саду, где родные писателя зарыли его дневник, в котором он делал оккупационные заметки.
Отец Вакуленко рассказал подробности его казни (фото: скриншот из ТСН новостей)
Следствие установило, что именно из-за патриотической позиции россияне похитили Владимира, подвергая его пыткам в подвале.
Подвал, в котором пытали Владимира (фото: скриншот из ТСН новостей)
"Владимира Вакуленко пытали перед казнью. Вынуждали раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали, поскольку на теле уже потом эксперты увидели 2 сломанных пальца на левой руке", - сказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
После допроса писателя расстреляли, а тело выбросили на обочине дороги в родное село Капитолевка.
Нашли убитого местные жители только в мае, а позже похоронили на массовом кладбище в изюмском лесу. Родные об этом не знали.
Изюмский лес (фото: скриншот из ТСН новостей)
"Мы все жили надеждой, что он жив. Возможно, где-то в плену", - сказала мать Елена Игнатенко.
Следствие длилось полтора года после деоккупации Изюма. 37 экспертиз, более 40 допросов и 28 опознаний.
В конце концов имена боевиков, совершивших страшное преступление, названы.
Убийцы Владимира Вакуленко (фото: скриншот из ТСН новостей)
"Первый исполнитель - 50-летний пулеметчик 4-й роты, позывной "Удод". Именно он стрелял из пистолета Макарова. Именно его два девятимиллиметровых пуля мы изъяли из тела убитого после эксгумации. Второй - отдавал приказ. Его тоже узнали свидетели. Он был командиром роты. Позывной "Лев". Ему 33 года. Свидетели рассказали, что военный с позывным "Удод" неоднократно хвастался, что командир с позывным "Лев" давал ему указания убивать людей, потому что сам боится крови", - сообщил Болвинов.
Оба мужчины - из Луганской области. Они также убили еще трех человек в Капитоловке: бывшего участника АТО и двух местных, которых увидели русские среди леса.
"Бывшего участника АТО били с особой жестокостью. Они клали его лицом на пол и стреляли из пистолета у тела и головы. Они разговаривали между собой и называли такие слова. "Мы убили одного нацика, атошника и двух из леса, которые ходили за шишками" , - добавили в полиции.
Мать Владимира возмущена тем, что это сделали именно украинцы.
Мама Владимира Вакуленко (фото: скриншот с ТСН новостей)
"Если бы хоть русские были. Но это луганчане. Ну, простите, сволочи. Вы же украинцы. Я вам не могу передать, какая это злоба и ненависть. Какую угрозу он вам представлял?" - сказала она.
К слову, в ближайшее время боевикой объявят в розыск. А пока что следствие выясняет причастность к убийствам в Капитоловке еще четырех оккупантов.
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