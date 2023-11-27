"Не стоит лезть не в свои дела". Что американцы знают о российско-украинской войне (видео)

Журналист решил поинтересоваться у американцев, как они относятся к полномасштабной войне в Украине и что им известно о ней. Большинство респондентов рассказали базовые факты, а остальная часть опрошенных ответила, что ничего не знает.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале "Укринформ" делится ответами жителей США.

Что ответили американцы

В опросе принимали участие обычные жители городов, не политики или должностные лица. Они разные по возрасту, полу, расе и политическим предпочтениям. Вот какие ответы получил журналист:

"Война против гражданского населения - это всегда плохо".

"Я знаю, что она продолжается. Не буду врать: я не очень следила за новостями. Больше была сосредоточена на палестинской войне с ХАМАС".

"Да, мы знаем то, что нам говорят".

"Ничего не знаю об этом, извините".

"Это политическое потрясение происходящее между Россией и Украиной. Россия хочет захватить Украину, завладеть ее территорией. Я категорически против этого".

"Я знаю, что это началось около полутора лет назад, в феврале. Россия вторглась в Украину, и она все еще держит в оккупации значительную часть Украины. А Крым оккупировала с 90-х годов, и они все еще воюют".

"В последнее время я не очень много слышал об этом. Отчасти потому, что в большинстве своем читаю о войне в Израиле. Продолжаю это делать".

"Думаю, что все это было спланировано заранее. Еще до того, как началось. Американское правительство, ЦРУ и весь мир - они воруют много денег. Американцы возятся с Украиной уже 30 лет, что-то вроде того. Поэтому я не думаю, что точно знаем, в чем суть этой войны или почему она продолжается. Всегда где-то в мире идет война, потому что это хорошо для военно-промышленного комплекса, это хорошо для баланса сил".

Вторым вопрос к американцам был такой: должны ли США помогать Украине обороняться от России. Ответы опрошенных ниже: