Шукали татуювання тризуба, били: подробиці страти письменника Володимира Вакуленка

Що відомо

Востаннє письменник був у своїй кімнаті 24 березня 2022 року. Саме того дня його викрали росіяни.

Володимир Вакуленко (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)

Відтоді батько чоловіка кожного дня заходить до кімнати сина.

Відомо, що Володимир був учасником Революції гідності. Він виховував двох синів, в одного з яких діагностували розлад аутичного спектру. Вакуленко завжди ним опікувався.

Володимир Вакуленко з молодшим сином (фото: facebook.com/wakulenko.k.wolodimir)

За словами батька загиблого українця, той знав, що його вб’ють.

Про це чоловік розповів, стоячи біля пам’ятної вишні в саду, де рідні письменника закопали його щоденник, у якому він робив окупаційні нотатки.

Батько Вакуленка розповів подробиці його страти (фото: скріншот з ТСН новин)

Перед смертю Вакуленка катували

Слідство встановило, що саме через патріотичну позицію росіяни викрали Володимира, піддаючи його тортурам у підвалі.

Підвал, у якому катували Володимира (фото: скріншот з ТСН новин)

"Володимира Вакуленка катували перед стратою. Змушували роздягатися, шукали татуювання тризуба, били, оскільки на тілі вже потім експерти побачили 2 зламані пальці на лівій руці", - сказав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Після допиту письменника розстріляли, а тіло викинули на узбіччі дороги до рідного села Капитолівка.

Знайшли вбитого місцеві лише у травні, а пізніше поховали на масовому цвинтарі в ізюмському лісі. Рідні про це не знали.

Ізюмський ліс (фото: скріншот з ТСН новин)

"Ми все жили надією, що він живий. Можливо, десь у полоні", - сказала мати Олена Ігнатенко.

Володимира та жителів Харківщині вбили уродженці Луганщини

Слідство тривало півтора року після деокупації Ізюма. 37 експертиз, понад 40 допитів і 28 упізнань.

Зрештою імена бойовиків, які вчинили страшний злочин, названо.

Вбивці Володимира Вакуленка (фото: скріншот з ТСН новин)

"Перший виконавець - 50-річний кулеметник 4-ї роти, позивний "Удод". Саме він стріляв з пістолета Макарова. Саме його дві дев’ятиміліметрові кулі ми вилучили з тіла вбитого після ексгумації. Другий - віддавав наказ. Його теж упізнали свідки. Він був командиром роти. Позивний "Лев". Йому 33 роки. Свідки розповіли, що військовий із позивним "Удод" неодноразово вихвалявся, що командир з позивним "Лев" надавав йому вказівки вбивати людей, бо сам боїться крові", - повідомив Болвінов.

Обидва кати - з Луганщини. Вони також вбили ще трьох людей у Капитолівці: колишнього учасника АТО та двох місцевих, яких побачили росіяни посеред лісу.

"Колишнього учасника АТО били з особливою жорстокістю. Вони клали його обличчям на підлогу і стріляли з пістолета біля тіла й голови. Вони розмовляли між собою і називали такі слова. "Ми вбили одного нацика, атошника та двох із лісу, які ходили за шишками", - додали у поліції.

Мати Володимира обурена через те, що це зробили саме українці.

Мама Володимира Вакуленка (фото: скріншот з ТСН новин)

"Якби ж то хоч росіяни були. Але ж то луганчани. Ну, вибачте, сволочі. Ви ж українці. Я вам не можу передати, яка це злість і ненависть. Яку загрозу він вам представляв?" - сказала вона.

До слова, найближчим часом бойовиків оголосять у розшук. А поки слідство з’ясовує причетність до вбивств у Капитолівці ще чотирьох окупантів.