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Ищешь работу? Что нужно знать о бесплатном "Фестивале карьеры" в Киеве

Бесплатный "Фестиваль карьеры" уже скоро состоится в Киеве (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На украинском рынке труда сейчас настоящий вызов: компании активно ищут талантливых сотрудников, а специалисты - новые возможности для развития. Чтобы помочь встретиться работодателям и кандидатам, в Киеве состоится масштабный "Фестиваль карьеры".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на релиз от организаторов действа.

Где и когда состоится "Фестиваль карьеры"

Фестиваль пройдет с 22 по 25 мая 2025 года в Киеве на территории ВДНХ (проспект Академика Глушкова, 1). Он ориентирован на разные аудитории:

  • детей и подростков, которые определяются с будущим путем

  • студентов, ищущих стажировку или первое рабочее место

  • специалистов, которые хотят повысить квалификацию или планируют сменить профессию

  • ветеранов, которые ищут новые возможности

Вход на событие - свободный. Подробная информация и обновления программы доступны на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.

Что вас ждет на "Фестивале карьеры"?

Программа фестиваля будет включать более 150 мероприятий, среди которых:

  • лекции от отраслевых экспертов, предпринимателей, топ-менеджеров и карьерных консультантов

  • презентации компаний и образовательных учреждений

  • нетворкинг-сессии и быстрые собеседования, которые помогут посетителям найти новые возможности для развития

  • интерактивные зоны с демонстрациями от технических специалистов

  • карьерные консультации и профориентационные сессии

  • практические занятия по созданию резюме и написанию мотивационных писем

Свое участие в фестивале уже подтвердили ведущие компании из разных отраслей: ритейл ("Сильпо", "Фора", "Фокстрот"), агросектор ("Kernel", "Нибулон"), гостиничный бизнес, энергетика ("ОККО", "Нафтогаз", UKRNAFTA, ДТЭК), образование (Киевский авиационный институт, Киевская школа экономики (KSE), Университет "КРОК", Cambridge.ua, Образовательный Холдинг А+, MriyDiy) и многие другие.

Некоторые компании даже будут проводить собеседования прямо на мероприятии.

"Мы осознанно привлекаем участников из разных отраслей, чтобы предложить посетителям как можно больше возможностей и вариантов начала или продолжения карьеры. А также делаем акцент на практических демонстрациях, чтобы наглядно показать особенности каждой из профессий", - отмечает руководитель фестиваля Екатерина Ломакина.

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