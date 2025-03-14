Врачи и квалифицированные рабочие. Каких специалистов больше всего ищут на рынке труда

На украинском рынке труда сохраняется дефицит представителей рабочих специальностей. Кроме того, не хватает врачей разной специализации.

Подробнее о наиболее востребованных вакансиях, и каких специалистов сложно найти работодателям, - в материале РБК-Украина .

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"Дефицитные" специалисты

На рынке труда Украины в течение длительного периода наблюдается нехватка рабочей силы, в частности из-за полномасштабной войны.

Как рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ) на запрос РБК-Украина, на сегодня наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих по следующим профессиям:

электромонтер;

слесарь-сантехник;

токарь;

электрогазосварщик;

слесарь-электрик;

монтер колеи;

фрезеровщик;

машинист экскаватора;

оператор станков с программным управлением и т.д.

Фото: в Украине в дефиците представители рабочих профессий (GettyImages)

К тому же есть значительный дефицит врачей разной специализации: семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр.

Кадровый портал Work.ua в своем аналитическом отчете также приводит данные о нехватке специалистов с медицинским образованием: эпидемиолог, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог. Очень мало откликов на портале имеют вакансии для представителей рабочих профессий: порезчик, сверлильщик.

Вакансии с наибольшим спросом

Традиционно большое количество вакансий размещают работодатели в сфере торговли и обслуживания.

Как объяснили в ГСЗ, существенный спрос по тем или иным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров. К примеру, часто увольняются продавцы, официанты, бариста, подсобные рабочие, грузчики. Поэтому таких вакансий обычно много.

Кроме того, всегда много вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики, например, водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

По состоянию на начало марта на "Едином портале вакансий", объединяющем данные ГСЗ и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы, было размещено 223 тыс. вакансии.

Профессии, по которым количество вакансий на портале является наибольшим:

Для работников сферы торговли и услуг

продавец (18 тыс. вакансий),

администратор (почти 7 тыс.),

повар (5 тыс.),

охранник (3 тыс.),

торговый представитель (более 2 тыс.),

бариста (2 тыс.),

официант (2 тыс.),

пекарь (почти 2 тыс.);

Для квалифицированных рабочих

водитель (10 тыс. вакансий),

слесарь (5 тыс.),

комплектовщик (более 2 тыс.),

швея (2 тыс.),

электрик (2 тыс.),

электромонтер (около 2 тыс.);

Для профессионалов и специалистов

бухгалтер (более 7 тыс. вакансий),

инженер (6 тыс.),

врач (4 тыс.),

фармацевт (около 3 тыс.),

медицинская сестра (3 тыс.),

механик (2 тыс.),

экспедитор (2 тыс.),

технолог (свыше 1 тыс.),

учитель (более 1 тыс.),

экономист (1 тыс.);

Для неквалифицированных рабочих

грузчик (почти 5 тыс. вакансий),

уборщик (3 тыс.),

кладовщик (3 тыс.),

подсобный рабочий (более 1 тыс.).

Фото: на рынке труда большое количество вакансий в сфере торговли (GettyImages)

По итогам февраля на портале Work.ua почти половина из всех размещенных вакансий приходилась на 5 категорий рынка труда: рабочие специальности и производство; сфера обслуживания; продажи и закупка; розничная торговля; логистика, склад, ВЭД.

Какие зарплаты предлагают по востребованным профессиям

Дефицитным специалистам из сферы медицины, семейным врачам, предлагают зарплату от 26 тыс. до 30 тыс. грн.

Средний уровень оплаты, по данным Work.ua, составляет 27 тыс. грн. Следует отметить, что в этой категории на сайте также размещены вакансии медиков в Силах обороны, где зарплаты выше.

На Едином портале вакансий есть предложения работы для семейных врачей в коммунальных медучреждениях с зарплатой от 20 тыс. грн, а в частных клиниках работодатели указывают большие суммы.

Скриншот dcz.gov.ua

По востребованной профессии слесаря ​​диапазон зарплат в большинстве вакансий по Украине - от 19 до 23 тыс. грн.

В то же время специалистам с опытом предлагают более высокий уровень оплаты, в частности в автомобильной сфере зарплаты достигают 50-60 тыс. грн по вакансии автослесаря.

Ищут также слесарей-сантехников, мастеров по изготовлению ключей и установке замков, слесарей на промышленные предприятия.

Скриншот Work.ua

Всегда затребованные работники в сфере торговли имеют среднюю зарплату по Украине на уровне 19,5 тыс. грн.

При этом работодатели могут предлагать дополнительно к ставке процент от продаж, а также бонусы. Поэтому часто в вакансиях указывают зарплату выше средней.

Скриншот Work.ua

К примеру, продавец-консультант мобильных телефонов может иметь зарплату 45-55 тыс. грн, при условии начисления бонусов, премий и процента от продаж. Зарплата продавца-кассира в сетях супермаркетов, магазинах косметики или на АЗК в среднем составляет 20 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет и вакансии портала Work.ua, данные Единого портала вакансий.